Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlar aracılığıyla randevuları kapatıp haksız kazanç elde eden fırsatçılar Meclis gündemine taşındı. Yedi şirketin incelemeye alındığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vize fiyatlandırmasına yönelik özel bir düzenleme olmadığını da söyledi.

Haber Merkezi ANKARA - Schengen vizesi başvuru süreçlerinde özel aracı kurumlarla ilgili yapılan tartışmalar Meclis gündemine de geldi. Milletvekillerinin, bot yazılımlar aracılığıyla toplanan randevuların ticari amaçla satıldığı, bu durumun haksız ticari uygulama ve tüketici hakkı ihlali niteliği taşıdığına yönelik yazılı soru önergelerini cevaplayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reklam Kurulu tarafından yedi farklı şirket hakkında inceleme yapıldığını kaydetti.

Beş yıllık dönemde vize başvuru aracılığı hizmetleriyle ilgili olarak 143 adet CİMER ve 10 adet de e-Devlet başvurusu yapıldığını, bu başvuruları hak arama yollarına yönlendirdiklerini belirten Bolat, “Diğer taraftan, bu işlemlerde IBAN bilgileri aracılığıyla şahsi hesaba ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddiaları içeren başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ayrıca Dışişleri Bakanlığına da iletilmiştir” dedi.

ŞİRKETLER İÇİN ÖZEL DÜZENLEME YOK

Vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kurumların sundukları hizmetlerin fiyatlandırılması, iade şartları ve bilgilendirme yükümlülükleri bakımından tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını hatırlatan Bolat, ilave düzenleyici tedbirler alınıp alınmaması hususunu ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de dikkate alarak değerlendirdiklerini söyledi.

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