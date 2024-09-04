Kuzey Kore'ye UNICEF desteği! 920 bin kişilik aşılama kampanyası başlıyor

Kuzey Kore'de 800 binden fazla çocuk ve 120 bine yakın hamile kadın, UNICED desteğiyle başlatılan kampanya kapsamında bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanıyor.

Koronavirüs salgınında uyguladığı katı sınır tedbirleri nedeniyle nüfusunu aşılama konusunda zorluk yaşayan Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) aldığı destekle aşılama çalışmalarına başlıyor. UNICEF, Kuzey Kore’de yaşayan 800 binden fazla çocuk ve 120 binden fazla hamile kadının pazartesi gününden itibaren bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanacağını bildirildi.

4 MİLYON DOZDN FAZLA AŞI ULAŞTIRILDI

Açıklamada Kuzey Kore'ye bu kapsamdaki ilk aşı teslimatının Temmuz ayında yapıldığı belirtildi.

Bilgiye göre UNICEF, aşı ittifakı GAVI'nin desteğiyle Kuzey Kore Halk Sağlığı Bakanlığı'na Karma, Kızamık-Kızamıkçık (MR), Tetanos-Difteri, Verem (BCG), Hepatit B ve Çocuk Felci (IPV) dahil 4 milyon dozdan fazla temel aşının ulaştırılmasına yardımcı oldu.

Bu aşıların 2 milyon dozunun telafi aşılama kampanyasında kullanılacağı belirtilirken, geri kalan aşıların ise rutin bağışıklama programlarını desteklemek üzere ülke çapındaki sağlık merkezlerine gönderileceği vurgulandı.

"PERSONELLER ÜLKEYE GERİ DÖNSÜN" ÇAĞRISI

UNICEF’in Kuzey Kore Temsilci Vekili Roland Kupka söz konusu kampanyanın ülkedeki her çocuğu aşılama ve onları yaygın çocukluk hastalıklarından koruma çabalarında "önemli bir kilometre taşı" olduğunu söyledi.

"Bu, rutin aşılamanın yeniden sağlanması ve çocukları önlenebilir hastalıklara karşı savunmasız bırakan açığın kapatılmasına yönelik ilk adımdır" diyen Kupka, "Pandemi öncesi aşılama seviyelerine geri dönülmesi ve her çocuğa hayat kurtaran temel aşıların yapılmasının sağlanması için Kuzey Kore hükümetini UNICEF ve BM'nin uluslararası personelinin ülkeye geri dönüşüne süratle izin vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

AŞILAMA ORANLARI DÜŞMÜŞTÜ

Covid-19 salgını öncesinde yüzde 96’yı aşan Kuzey Kore’deki aşılama oranları, ülkenin uyguladığı katı sınır tedbirleri nedeniyle pandemi sonrasında yüzde 42'nin altına düşmüş ve binlerce çocuk, difteri, kızamık, kızamıkçık, çocuk felci ve hepatit gibi ölümcül hastalık riskleriyle karşı karşıya kalmıştı.

UNICEF, 2021 ve 2023 yılları arasında Kuzey Kore'de üç telafi aşılama kampanyasını daha desteklemiş, bu kapsamda temel aşıları kaçıran yaklaşık 1,3 milyon çocuk aşılanmıştı.