Litvanya hava sahasını kapattı! 1 Ekim’e kadar uçuşlar yasak

Litvanya Savunma Bakanlığı, Belarus sınırına yakın bölgelerde artan insansız hava aracı (İHA) tehditleri nedeniyle hava sahasını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Karar, 21 Ağustos 2025'te bakanlığın resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, "Sivillerin güvenliğini sağlamak ve hava sahası ihlallerine karşı önlem almak amacıyla, Belarus sınırı boyunca geçici uçuşa yasak bölgeler oluşturulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kısıtlamaların ilk etapta 1 Ekim 2025’e kadar geçerli olacak ancak tehdit seviyesinin devam etmesi durumunda sürenin uzatılabileceği paylaşıldı.

İlgili Haber Rus füzesi ABD şirketine isabet etti! 600 kişi içeride mahsur kaldı

ZAPAD-2025' TATBİKATI ÖNCESİ SINIRDA HAREKETLİLİK

Litvanya Devlet Sınır Koruma Servisi (VSAT), daha önce yaptığı açıklamada, Rusya ile Belarus’un gerçekleştireceği ortak askeri tatbikat “Zapad-2025” öncesinde sınır güvenliğinin artırıldığını açıklamıştı.

Servis Başkanı Rustamas Liubajevas, planlanan önlemlerin "belirli bir gizlilik derecesi taşıdığını" belirterek, “Sizi sadece servisimizin ve İçişleri Bakanlığı'nın diğer birimlerinin hazır olduğu konusunda temin edebilirim” dedi.

NATO'YA ACİL ÇAĞRI: HAVA SAVUNMASI GÜÇLENDİRİLMELİ

Rusya menşeli çok sayıda insansız hava aracı Litvanya hava sahasına girdi.

Bunun ardından Vilnius, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye çağrıda bulunarak acil destek talep etti. Ülke, hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesini istiyor.

Öte yandan, Litvanya'nın NATO kapsamında Spike LR2 tanksavar sistemleri temin ettiği ve muhtemel tehditlere karşı kapasitesini artırdığı kaydedildi.