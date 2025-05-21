Lübnan'a hava saldırıları! Can kaybı artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldi. İşgal güçleri, ülkedeki çeşitli noktaları hedef almaya devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) güneydeki Nebatiye kentine bağlı Aytarun beldesine saldırı düzenlediği, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği duyurdu.

İsrail'in Nebatiye'ye bağlı Yater beldesine düzenlediği saldırısında ise bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık, İsrail'in gün içinde Sur kentine bağlı Ayn Bi'al beldesinde İHA'yla düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğünü açıklamıştı.

NE OLDU?

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.