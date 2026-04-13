İsrail’in Lübnan topraklarında gerçekleştirdiği ağır bombardıman ve askeri operasyonlar sonucu can kayıpları artarken sosyal medyaya düşen bir görüntü uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. İsrail askerlerinin, sivillerin terk etmek zorunda kaldığı bölgedeki çocuk parkında eğlendiği görüntülere kullanıcılardan yorum yağdı.

Orta Doğu’da gerilim her geçen gün tırmanırken, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik hava ve kara operasyonları sivil yerleşim yerlerinde büyük bir yıkıma yol açıyor. Binlerce insanın evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldığı ve temel ihtiyaçlara erişimin zorlaştığı bu kritik süreçte, İsrailli askerlerin çocuk parkında eğlendiği bir video tartışmaların odağına oturdu.

ÇOCUK PARKINA GİRİP OYUNCAKLARA BİNDİLER

Paylaşılan videoda, üzerlerinde ağır askeri mühimmat bulunan bir grup İsrail askerinin, tahliye edilen bir mahalledeki çocuk parkına girerek oyuncaklara bindiği görülüyor. Askerlerin, normal şartlarda çocuk seslerinin yankılanması gereken bu alanda, oyuncaklara binerek vakit geçirdiği anlar kameraya yansıyor.

Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan görüntülere kullanıcılardan tepki yağdı. Uluslararası toplum Lübnan’da barışın tesisi için çağrılarını yinelerken, bu skandal görüntülerin bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağı öngörülüyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

