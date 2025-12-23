Mısır'ın Luksor kenti yakınlarında, Nil Nehri üzerinde seyreden iki lüks cruise gemisi "Royal Beau Rivage" ve "Opera" birbiriyle şiddetli bir şekilde çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nil Nehri'nde seyreden iki lüks cruise gemisinin büyük bir gürültüyle birbiriyle çarpıştı. Kaza, Pazar akşamı Mısır'ın Luksor kenti yakınlarında meydana geldi. Kazada gemide eşiyle birlikte seyahat eden 47 yaşındaki İtalyan Denise Ruggeri hayatını kaybetti.

Ruggeri, "Royal Beau Rivage" adlı gemideki kamaralarından birindeydi. Bu gemi daha sonra "Opera" adlı gemiyle çarpıştı ve "Royal Beau Rivage" gemisinin en az dört lüks kamarası kullanılamaz hale geldi.

Çarpışmanın etkisiyle kamarada düşen Ruggeri, ciddi bir akciğer yaralanması geçirdi. Kurtarma çalışmalarının ardından Esna Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Royal Beau Rivage gemisinde 70 ile 80 civarında başka İtalyan turistin de bulunduğu aktarıldı. Ancak diplomatik kaynaklar, bazı yolcuların hafif yaralandığını ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Yerel medya, çarpışmanın etkisini 'son derece şiddetli' olarak tanımladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mısır Nehir Taşımacılığı İdaresi, Royal Beau Rivage’ın ‘'keskin bir manevra' yapması ve navigasyon kurallarını ihlal etmesi nedeniyle meydana geldiğini bildirdi. Gemi kaptanının lisansı askıya alınırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İtalya’da Abruzzo Bölge Başkanı Marco Marsilio, Ruggeri'nin ailesine başsağlığı dileyerek, "Kederli bu zamanda, tüm düşüncelerimiz aniden ve haksız bir kayıpla sarsılan ailesi ve sevdikleriyle beraberdir" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, bu olay, bir turistik yolcu gemisinin Nil Nehri'nde alev almasından iki ay sonra gerçekleşti. Ekim ayında yaşanan bu olayda, 200'den fazla kişi tahliye edilmişti. Luxor ve Edfu arasında seyreden "Iberotel Crown Empress" adlı geminin mutfak bölümünde başladığı düşünülen yangın, tüm gövdeye yayılmıştı. Esna yakınlarında karaya yanaştırılan gemide can kaybı ya da yaralanma bildirilmemişti.

