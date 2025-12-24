Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Abu Dabi kentinde konuşlu Fransız askerleri ile spor yaptı. Macron'un ziyaretine Fransız YouTuber Tibo InShape adıyla bilinen Thibaud Delapart da eşlik ederken, Macron’un paylaştığı görüntüler 'yapay zeka mı?' tartışmalarına neden oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 21-22 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) düzenlediği ziyarete ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Macron, fitness içerik üreticisi Fransız YouTuber Tibo InShape adıyla bilinen Thibaud Delapart ile Abu Dabi kentinde konuşlu Fransız askerleri ile spor yaptı.

'YAPAY ZEKA' TARTIŞMASI

Macron’un paylaştığı görüntüler, sosyal medyada "Yapay zeka mı?" tartışmalarına ve "propaganda" eleştirilerine neden oldu.

Macron, Fransız askerleriyle Abu Dabide spor yaptı

DOĞUM GÜNÜNÜ DE KUTLADILAR

Görüntülerde, birçok hareketin yapıldığı, Tibo InShape’ın ise antrenman boyunca esprili şekilde tempo tuttuğu görüldü. Videoda, YouTuber’ın "Hadi, sızlanmak yok" şeklindeki uyarı yaptığı da duyuldu. Görüntülere, ayrıca askerlerin Cumhurbaşkanı Macron’la hatıra fotoğrafı çektirdiği, alkışlarla destek verdiği ve 48’inci yaşı dolayısıyla kendisine pasta ikram ettiği anlar da yer aldı.

Macron ziyareti kapsamında, Abu Dabi’de konuşlu yaklaşık 900 Fransız askeriyle Noel yemeğinde bir araya geldi. Fransız basınında yer alan haberlerde, Elysee Sarayı mutfağından giden şeflerin hazırladığı özel Noel menüsü askerlere ikram edildiği ve Macron’un askerlerle aynı sofrayı paylaşarak yıl sonu döneminde görev başındaki birliklere "moral ve dayanışma" mesajı verdiği kaydedildi.

