Maduro'dan sürpriz ABD adımı! Diyalog süreci yeniden başlayacak

İKİ AY BOYUNCA TEKLİF ALMIŞ

Maduro, "ABD hükümetinden görüşmelerin ve doğrudan diyaloğun yeniden başlatılması yönünde iki ay boyunca teklifler aldım, açıkçası iki ay düşündükten sonra bu teklifi kabul ettim. Önümüzdeki çarşamba günü başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Venezuela'nın temsilcisinin Miranda eyaleti Valisi Hector Rodriguez olacağını belirten Maduro, "Bu yeni müzakere turunda ABD'nin Katar'da imzalanan anlaşmalara uyması ve manipülasyon olmaksızın diyalog şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Dahası, bu süreç spekülasyon olmadan kamuya açık şekilde sürdürülmeli" değerlendirmesinde bulundu.

"DİYALOG İSTİYORUM, ANLAYIŞ İSTİYORUM"

Ülkeye uygulanan ekonomik ambargoları hatırlatan Maduro, "Diyalog istiyorum, anlayış istiyorum. Yaptırımların kaldırılması gerekiyor, Venezuela'nın mutlak egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyulmasını istiyorum" diye konuştu.

Venezuelalıların yaptırımlar yüzünden ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını belirten Maduro, "Bugün yaptırımlar öncesine göre daha güçlü bir ekonomiye sahibiz. Geçen yıl rekor bir şekilde yüzde 5,5 büyüdük. Bu yılki hedefimiz ise yüzde 8'in üzerinde olacak" dedi.