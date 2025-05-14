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Mavi Hatta ateşkes ihlali! İşgalci güçleri, BM askerlerine ateş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mavi Hatta ateşkes ihlali! İşgalci güçleri, BM askerlerine ateş açtı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi bir kez daha ihlal etti. İşgalci ordu, Mavi Hattaki BM askerlerine doğrudan ateş açtı

Gazze'de katliam üstüne katliam yapan İsrail, Lübnan'da bir kez daha ateşkesi ihlal etti. İsrail, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü askerlerine doğrudan ateş açtı.

UNFIL MEVZİSİNE DOĞRUDAN ATEŞ

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan’daki Kfar Shouba köyünün güneyindeki UNIFIL mevzisine doğrudan ateş açtığı aktarıldı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI ENDİŞE VERİCİ

BM'nin açıklamasında, "UNIFIL, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Mavi Hat yakınlarındaki UNIFIL personeli ve varlıklarına yönelik son zamanlardaki saldırgan tutumundan endişe duymaktadır" denildi.

Açıklamada, dün yaşanan olayda 2 el ateş edildiği ve bir merminin UNIFIL mevzisine isabet ettiği ifade edilerek, söz konusu saldırının geçtiğimiz sene 27 Kasım'da İsrail-Lübnan arasında varılan ateşkesin ardından UNIFIL'e ait bir mevzinin doğrudan hedef alındığı ilk olay olduğu belirtildi.

İSRAİL SIK SIK LAZER VE İHA'LARLA TACİZ EDİYOR

Açıklamada, ayrıca İsrail ordusunun son günlerde UNIFIL güçlerine yönelik başka saldırgan davranışlarda da bulunduğu belirtilerek, bunların UNIFIL güçlerinin lazerle taciz edilmesi ve İHA ile takip edilmesi olduğu aktarıldı.

UNIFIL’ın tüm saldırgan davranışları kınadığı vurgulanan açıklamada, "Tüm aktörlere BM personelinin ve mallarının emniyet ve güvenliğini sağlaması, BM varlıklarının ve tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı göstermesi gerektiğini hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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