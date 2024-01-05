Mescid-i Aksa'da zulüm altında 13'üncü cuma! Yaşlı kadını darp ettiler

5 Ocak 2024 14:25 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 14:53

İsrail, 13 haftadır işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yönelik geniş kısıtlamalarını sürdürüyor. İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere yine gaz bombalarıyla müdahale etti.

YAŞLI KADINA İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Eski Şehir yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde çok sayıda İsrail polisi konuşlandı ve ibadet edenlerin hareketini engelledi.

Polisin, cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen yaşlı kadını darp ederek engellediği anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

İsrail polisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana art arda 13 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için ulaşmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

SİVİL ÖLÜMLERİNİN ARTIŞI DURMUYOR

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730'u çocuk, 6 bin 830'u kadın olmak üzere 22 bin 438 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

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