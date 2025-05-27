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Mescid-i Aksa'yı yıkmak için çağrı yaptı! Siyonist bakan 'tapınak' hayali için kesenin ağzını açtı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mescid-i Aksa&#039;yı yıkmak için çağrı yaptı! Siyonist bakan &#039;tapınak&#039; hayali için kesenin ağzını açtı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyonist emelleri uğruna Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'de Mescid-i Aksa'nın yerine "tapınak inşa etme" planı gündeme geldi. İsrailli aşırı sağcı bakan Smotrich "bütçesini kendisinin karşılayacağını" söyledi.

Arzı Mevud hayaliyle Orta Doğu'da katliam yapan Siyonist İsrail'de Netanyahu yönetimi Mescid-Aksa'yı yıkıp yerine 'tapınak' inşa etme planını gündeme getirdi.

İsrail aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, tapınağı çok arzu ettiğini vurgulayarak "bütçesini kendisinin karşılayacağını" söyledi.

AĞLAMA DUVARI'NDA TAPINAK İNŞASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Smotrich,  İsrail'in Kudüs'ü işgali dolayısıyla Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı'nda provokatif yürüyüşe katılan aşırı sağcı gruplara seslendi.

Smotrich, Gazze'de işgal ve daha fazla toprak gasbı için dinleyicilerden "evet" cevabı aldığı konuşmasının sonunda Mescid-i Aksa'ya işaret ederek, "bir tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini" söyledi. İsrail aşırı sağcı Maliye Bakanı, "Bütçesi benden" ifadesini kullandı.

SİYONİST YAHUDİLERİN TAPINAK HAYALİ

İsrail'de özellikle aşırı sağcı "dini siyonist" diye isimlendirilen kesimde, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerde "üçüncü tapınak" diye bir Yahudi mabedi kurulması çağrısı yineleniyor.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın külliyesinin altında Yahudi mabedi kalıntıları olduğu iddiasıyla kazı yapıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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