Mide ameliyatı için Türkiye'ye gelen genç kızdan acı haber

25 Ocak 2024 11:40 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 11:59

20 yaşındaki İngiliz Morgan Ribeiro'nun bu senenin başında Türkiye'de geçirdiği zayıflama ameliyatı sonrası enfeksiyondan dolayı hayatını kaybetmesi üzerine, Türkiye'deki estetik ameliyatların ne denli güvenilir olduğuna dair yeni bir tartışmaya kapı araladı.

Kiloları yüzünden sağlık sorunları geçiren ve gençliğinden itibaren bu sebeple zorbalığa maruz kalan Ribeiro, İstanbul'da geçirdiği mide ameliyatı sonrası ülkesinde dönerken yolda rahatsızlanarak Sırbistan'ta hastaneye kaldırıldı. 4 gün komada kaldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'HİÇBİR ANNE BU ACIYI YAŞAMAMALI'

Daily Mail gazetesine konuşan acılı anne Erin Gibson, kızının ameliyat sonrası yalnızca 3 gün müşahade altında tutulduğunu ve erkenden taburcu edildiğini iddia etti. Enfeksiyon sonucu hayatını kaybeden kızın annesi, "Hiçbir anne benim yaşadığım acıyı yaşamamalı." dedi.

Türkiye'deki ameliyatta cerrahın hata yaptığını savunan Gibson, "Böyle zor bir ameliyattan hemen sonra onu taburcu etmemelilerdi. Parasını alıp kızımı ölüme terk ettiler. Bu insanlar durdurulmalı. Sadece gençlerimize bir hayal satıyorlar" diye konuştu.

Türk doktor ise genç kızın ölümünün yaptığı ameliyatla bir ilgisi olmadığı ve uçakta kanının pıhtılaşarak fenalaştığını söyledi.

'DİĞER TARAFTA GÖRÜŞÜRÜZ'

Hayatını kaybeden genç kızın Türkiye'ye gelmeden önce sosyal medya hesabından yayınladığı son paylaşımında, "Kilo verme ameliyatı öncesi son paylaşımım... Diğer tarafta görüşürüz." yazdığı öğrenildi.

TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ

İngiltere'nin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Türkiye'deki kozmetik ameliyatları bir süredir İngiltere'de tartışmalara konu oluyor. Bazı İngiliz hastaların Türkiye'de geçirdikleri ameliyatlar sonrası ölmesi İngiltere hükümetini de harekete geçirmiş, yetkililer Türkiye'yle temasa geçeceklerini açıklamıştı.