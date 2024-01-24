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    Moğolistan'da dehşete düşüren patlama! Alev topu her şeyi yuttu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Moğolistan'da sıvılaştırılmış gaz yüklü tankerdeki patlama ortalığı ateş topuna çevirdi. Alevlerin çevredeki bina ve araçlara sıçradığı feci olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki Dunjingarav pazarı yakınlarında yerel saatle 01.00'de 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tankerde patlama oldu.Patlama sonucu çıkan yangın çevredeki binalara ve araçlara yayıldı. İtfaiye ve acil servis ekipleri, yangına müdahale etti.

    6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Olayda 3'ü itfaiyeci olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Yardımcısı Amarsaikhan Sainbuyan, patlama nedeniyle çevrede bulunan 15 kişinin yaralandığını belirtti.

    Moğolistan'da dehşete düşüren patlama! Alev topu her şeyi yuttu

    Sainbuyan, patlamanın ilk belirlemelere göre kamyonun başka bir araca çarpması sonucu meydana geldiğini ve çoğu park halinde bulunan toplam 20 aracın hasar gördüğünü bildirdi.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    MoğolistanPatlama
    Haberler > Dünya > Moğolistan'da dehşete düşüren patlama! Alev topu her şeyi yuttu
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