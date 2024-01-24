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Moğolistan'da dehşete düşüren patlama! Alev topu her şeyi yuttu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Moğolistan'da sıvılaştırılmış gaz yüklü tankerdeki patlama ortalığı ateş topuna çevirdi. Alevlerin çevredeki bina ve araçlara sıçradığı feci olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki Dunjingarav pazarı yakınlarında yerel saatle 01.00'de 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tankerde patlama oldu.Patlama sonucu çıkan yangın çevredeki binalara ve araçlara yayıldı. İtfaiye ve acil servis ekipleri, yangına müdahale etti.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayda 3'ü itfaiyeci olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Yardımcısı Amarsaikhan Sainbuyan, patlama nedeniyle çevrede bulunan 15 kişinin yaralandığını belirtti.
Sainbuyan, patlamanın ilk belirlemelere göre kamyonun başka bir araca çarpması sonucu meydana geldiğini ve çoğu park halinde bulunan toplam 20 aracın hasar gördüğünü bildirdi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı