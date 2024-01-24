Moğolistan'da dehşete düşüren patlama! Alev topu her şeyi yuttu

24 Ocak 2024 11:34 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 11:37

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki Dunjingarav pazarı yakınlarında yerel saatle 01.00'de 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tankerde patlama oldu.Patlama sonucu çıkan yangın çevredeki binalara ve araçlara yayıldı. İtfaiye ve acil servis ekipleri, yangına müdahale etti.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda 3'ü itfaiyeci olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Yardımcısı Amarsaikhan Sainbuyan, patlama nedeniyle çevrede bulunan 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Sainbuyan, patlamanın ilk belirlemelere göre kamyonun başka bir araca çarpması sonucu meydana geldiğini ve çoğu park halinde bulunan toplam 20 aracın hasar gördüğünü bildirdi.