Muhalifler sokaklara döküldü! Sırbistan'da olaylı seçimden sonra gerginlik tırmanıyor

31 Aralık 2023 17:16 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 17:29

Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan genel seçimde, Muhalefet partilerinin, seçimde "usulsüzlük" yapıldığı iddialarını destekleyen binlerce kişi, sokağa inme çağrısı üzerine Belgrad'da toplandı. Başkent sokaklarını hıncahınç dolduran kalabalık, "Kabul etmiyoruz" sloganıyla protesto düzenledi.

SEÇİMİN İPTAL EDİLMESİ TALEP EDİLİYOR

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başlayan gösterilerin 13. gününde de gerginlik bir an olsun azalmadı. "Bildiri" isimli sivil girişiminin çağrısı üzerine toplanan binlerce kişi, "Kabul etmiyoruz" sloganları atarak yürüyüş düzenledi. Yerel medyada "Belgrad'da insan seli" şeklinde nitelenen protestoya muhalefet yetkilileri de katıldı.

Protestoların ve muhalif sesin öncü isimlerinden Marinika Tepic, gösterilerin başladığı ilk gün açlık grevine girmişti. Halka seslenmek için sahneye çıkan Tepic, konuşmasının ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

'USULSÜZLÜK' İDDİASI

Muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle 17 Aralık Pazar günü Belgrad'a getirilerek oy kullandığını, bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptal edilmesini talep ediyor.

Devlet Seçim Komisyonu (RIK) ise "Sırbistan şiddete karşı" ittifakının seçime ilişkin yaptığı itirazların reddedildiğini açıkladı.

RIK Başkan Yardımcısı Marko Jankovic, itiraz gerekçelerine işaret ederek, "İtirazlar daha çok çift kayıt, oy satın alma, seçim kampanyalarında eşitsizlik ve seçim materyallerinin teslim alınmasında usulsüzlük gibi durumları ele alıyordu. Ancak itirazların yapıldığı seçim merkezlerinde hiçbir usulsüzlüğe rastlanmadı." dedi.