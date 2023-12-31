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    Muhalifler sokaklara döküldü! Sırbistan'da olaylı seçimden sonra gerginlik tırmanıyor

    Sırbistan'da 17 Aralık'ta gerçekleştirilen erken seçimde, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ittifak kazanmış fakat muhalefet 'usulsüzlük' iddialarını ortaya atarak seçimi kabul etmemişti. Vatandaşların sokağa çağrılması sonrası suların durulmadığı Sırbistan'da gösteriler 13. gününde de tüm hızıyla devam ediyor.

    Muhalifler sokaklara döküldü! Sırbistan&#039;da olaylı seçimden sonra gerginlik tırmanıyor
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan genel seçimde, Muhalefet partilerinin, seçimde "usulsüzlük" yapıldığı iddialarını destekleyen binlerce kişi, sokağa inme çağrısı üzerine Belgrad'da toplandı. Başkent sokaklarını hıncahınç dolduran kalabalık, "Kabul etmiyoruz" sloganıyla protesto düzenledi.

    Muhalifler sokaklara döküldü! Sırbistan'da olaylı seçimden sonra gerginlik tırmanıyor

    SEÇİMİN İPTAL EDİLMESİ TALEP EDİLİYOR

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başlayan gösterilerin 13. gününde de gerginlik bir an olsun azalmadı. "Bildiri" isimli sivil girişiminin çağrısı üzerine toplanan binlerce kişi, "Kabul etmiyoruz" sloganları atarak yürüyüş düzenledi. Yerel medyada "Belgrad'da insan seli" şeklinde nitelenen protestoya muhalefet yetkilileri de katıldı.

    Protestoların ve muhalif sesin öncü isimlerinden Marinika Tepic, gösterilerin başladığı ilk gün açlık grevine girmişti. Halka seslenmek için sahneye çıkan Tepic, konuşmasının ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

    Muhalifler sokaklara döküldü! Sırbistan'da olaylı seçimden sonra gerginlik tırmanıyor

    'USULSÜZLÜK' İDDİASI

    Muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle 17 Aralık Pazar günü Belgrad'a getirilerek oy kullandığını, bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptal edilmesini talep ediyor.

    Devlet Seçim Komisyonu (RIK) ise "Sırbistan şiddete karşı" ittifakının seçime ilişkin yaptığı itirazların reddedildiğini açıkladı.

    RIK Başkan Yardımcısı Marko Jankovic, itiraz gerekçelerine işaret ederek, "İtirazlar daha çok çift kayıt, oy satın alma, seçim kampanyalarında eşitsizlik ve seçim materyallerinin teslim alınmasında usulsüzlük gibi durumları ele alıyordu. Ancak itirazların yapıldığı seçim merkezlerinde hiçbir usulsüzlüğe rastlanmadı." dedi.

    Muhalifler sokaklara döküldü! Sırbistan'da olaylı seçimden sonra gerginlik tırmanıyor

    Muhalifler sokaklara döküldü! Sırbistan'da olaylı seçimden sonra gerginlik tırmanıyor

    Muhalifler sokaklara döküldü! Sırbistan'da olaylı seçimden sonra gerginlik tırmanıyor

    Muhalifler sokaklara döküldü! Sırbistan'da olaylı seçimden sonra gerginlik tırmanıyor

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    SırbistanSeçim
    Haberler > Dünya > Muhalifler sokaklara döküldü! Sırbistan'da olaylı seçimden sonra gerginlik tırmanıyor
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