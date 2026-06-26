Myanmar'da 50 tondan fazla narkotik madde yakılarak imha edildi
Myanmar'da "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında 50 tonun üzerinde uyuşturucu madde güvenlik güçlerince yakılarak imha edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre Myanmar, 2023 yılında Afganistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük afyon üreticisi olmuştu.
- Myanmar'da emniyet yetkilileri tarafından narkotik maddelerin imha süreci tamamlandı.
- Ülkede gerçekleştirilen operasyonlarda 50 tondan fazla uyuşturucu maddeye el konuldu ve yakılarak imha edildi.
- 26 Haziran, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararıyla "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlenmiştir.
- UNODC'ye göre, Myanmar 2023'te Afganistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük afyon üreticisi olmuştur.
Myanmar'da yerel polis yetkilileri, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü"nde, narkotik maddelerin imha sürecini tamamladı. Ülkede düzenlenen operasyonlarda el konulan, 50 tondan fazla uyuşturucu madde ekiplerce yakılarak imha edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 1987'de uyuşturucusuz toplum hedefine ulaşmak, uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla aldığı kararla 26 Haziran, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlendi.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 2023'te cunta yönetimi altındaki Myanmar'ın, Afganistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük afyon üreticisi olduğunu açıklamıştı.