NATO’nun Rusya’ya karşı savunma stratejisi: Üç yıl mı, on yıl mı?

5 Aralık 2023 17:46 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 18:08

Editör: Merve Gürbüz / Kaynak: EER News, Haber Merkezi

Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu (BBN) başkanına göre, Estonya ve NATO'nun Doğu Kanadı'nı oluşturan diğer ülkeler ve bir bütün olarak ittifakın Rusya ile savaşı önlemek için üç yıllık bir penceresi var. Avrupalı NATO üyesi ülkelerden gelen diğer uzman tahminleri, zaman aralığının beş yıl ile on yıl arasında olduğunu ileri sürüyor.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bakan ve BBN başkanı acek Siewiera, Alman Dış İlişkiler Konseyi'nin (DGAP) NATO'nun Rusya'ya yönelik bir saldırıya hazırlanmak için yeterli beş ila 10 yılı olduğunu belirten raporu hakkında yorum yapmasını istedi. Buna karşılık "Maalesef evet" dedi.

Siewiera, iddiasına temel olarak ABD'deki araştırmalardan alıntı yaparak Almanya'nın zaman dilimini "iyimser" olarak nitelendirdi.

NATO’NUN DOĞU KANADI ÜÇ YILLIK BİR STRATEJİYE İHTİYAÇ DUYUYOR

Siwiera Warsaw Business Journal’da kaleme aldığı makalede, “Bu analiz ABD'de hazırlanan çalışmalarla tutarlıdır. Ancak Alman analistlerin sunduğu zaman dilimleri bana göre fazla iyimser. Eğer savaştan kaçınmak istiyorsak doğu kanadındaki NATO ülkeleri daha kısa, üç saatlik bir stratejiyi benimsemeli. Çatışmaya hazırlanmak için bir yıllık zaman çizelgesi. Bu, doğu kanadında saldırganlığa karşı açık bir caydırıcı olacak bir potansiyelin planlanması gereken zamandır." diye ekledi.

ALMAN DÜŞÜNCE KURULUŞU: BALTIK ÜLKELERİNE YÖNELİK SALDIRILAR BAŞLAYABİLİR'

Bağımsız bir Alman dış politika araştırma enstitüsü olan DGAP, 8 Kasım'da yayınlanan bir araştırma yazısında, Almanya da dahil olmak üzere NATO'nun güçlerini sağlam bir temelde birleşmesi ve hazırlıklı olma adına bir perspektif oluşturması gerektiğini öne sürdü.

Bu perspektifin, Ukrayna'da yoğun çatışmaların sona ermesi ile girilecek yeni süreçten sonra yaklaşık 5 ila 10 yıl arasında bir Rus saldırı senaryosuna uygun kapasitenin savunma adına yapılması gerektiğiyle ilgili olduğu belirtiliyor.

RUSYA’NIN NATO’YA SALDIRMA RİSKİ: DGAP’TAN UYARI VE ÖNERİLER

DGAP analizi “Rusya, örneğin Baltık ülkelerine yönelik bir saldırının başarıyla sonuçlanabileceğine inandığı anda olası bir Rus saldırısı görülmesi muhtemeldir.” diye uyarıyor.

DGAP’a göre bu hazırlıklı olma halinin, aynı zamanda NATO müttefiklerinin Avrupa'da yeni bir savaşın çıkması riskini önlemenin tek yolu olacağını söylüyor. Bununla birlikte, emperyal hırslarıyla Rusya, NATO ülkelerine yönelik en büyük ve en acil tehdidi temsil ederken, ittifak Rusya'nın başka bir savaş başlatmak isteyip istemediğine ilişkin gerçek kararını değil, yalnızca kendi caydırma ve savunma yeteneklerini güvenilir bir şekilde etkileyebilir. Ayrıca DGAP, ek jeostratejik seçeneklerin NATO'ya zaman kazandırabileceğini söylüyor.

Almanya özellikle savaş kapasitesi ve savunma sanayii alanlarında, Ukrayna’nın Rusya tarafından işgale uğramasından sonra içsel tartışmalara ve sorgulamalara yer vermişti. Bununla ilgili olarak Almanya özelinde ise DGAP, Almanya konusunda “ani ve hızlı bir sıçrama sağlaması" gerektiğini söylüyor.

Bu "sıçrama", yani etkin bir gelişim, yalnızca askeri personel sayısının artırılması ve silah teçhizatının genişletilmesi gibi maddi meseleleri ilgilendirmeyecek, aynı zamanda "toplumda bir zihniyet değişikliği" de gerektirecektir.

(Fotoğraf Kaynak: Vitaly V. Kuzmin / Vikipedi)