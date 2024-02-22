"Nazi" selamı mı verdi? Putin'in hareketi ortalığı karıştırdı

Rusya Devlet Başkanı Putin, katıldığı bir spor etkinliğinin açılışında elini kaldırarak salondakileri selamladı. Putin'in bu hareketi "Nazi" selamı olarak yorumlandı.

Rusya lideri Vladimir Putin, Kazan kentinde düzenlenen Gelecek Oyunları'nın açılışına katıldı. Burada mikrofonu eline alan Putin, salondakileri selamladı.

"NAZİ" TARTIŞMASI

Ancak Putin'in o anda "Nazi" selamı verdiği şeklinde yorumlar ortaya atıldı. Bu nedenle Rus lider tepkilerin odağında yer aldı.

UKRAYNA İŞGALİ İÇİN "NAZİ" SAVUNMASI YAPMIŞTI

2 yıl önce Ukrayna'ya savaş açan Putin, bu gelişmeyi savunmak için "Operasyonun amacı, sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından zorbalık ve soykırıma maruz kalan insanları korumak. Bunun için de Ukrayna'nın askerden ve Nazilerden arındırılması gerek." demişti.

"NAZİZMİ YOK ETMEK İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

Putin, daha önce de Sovyet halkına yönelik 2. Dünya Savaşı'nda işlenen suçların araştırılacağını söylemiş ve “Nazizmi yok etmek için elimizden geleni yapacağız" demişti.