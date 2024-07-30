Netanyahu ABD Kongresinde rakamları çarpıttı

“Gazze’deki her birey tamamen yardımlara muhtaç” diyen Uluslararası yardım kuruluşu ActionAid, Netanyahu’nun ABD Kongresindeki sözlerini eleştirdi.

Filistinlilere soykırım yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresinde yardım rakamlarını çarpıttığı ortaya çıktı.

Uluslararası yardım kuruluşu ActionAid’in İngiltere Ofisi İnsani Yardım Politikası Başkanı Ziad Issa, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de her insanın yardımlara muhtaç durumda olduğunu söyledi. ActionAid yetkilisi Issa, Gazze içinde hareket etme ve yardım ulaştırmaya yönelik tüm onaylara sahip olmalarına rağmen, son birkaç günde Birleşmiş Milletler (BM) logolarıyla belirgin şekilde işaretlenmiş konvoylara İsrail ordusunun çok sayıda saldırı düzenlediğini aktardı.

İsrail hükûmetinin Gazze’ye yönelik yardımlara getirdiği kısıtlamalar ile yardım kuruluşlarının geçmesi gereken çok karmaşık lojistik zorluklar ve süreçler nedeniyle çalışmaların zorlaştığını kaydeden Issa, şu ifadelere yer verdi: "Netanyahu’nun ABD Kongresindeki konuşmasında, 7 Ekim’den itibaren Gazze’ye 40 bin kamyonun ulaştığını söylediğini duyduk.

Bu kadar sayıda kamyonun Gazze’ye ulaşmasına izin vermekten duyduğu gururu dinlemek gerçekten dehşet verici çünkü bu, ihtiyacımız olanın ve Gazze’ye önceden giren miktarın çok gerisinde. Birleşmiş Milletlerden aldığımız veriler, yaklaşık 30 bin kamyonun Gazze’ye girdiğini gösteriyor. Bu nedenle konuşmada kullanıldığı rakam, Gazze’deki insanlara gerçekte ulaşan rakamdan oldukça yüksek."

İNSAN YAPIMI FELAKET

Issa, Gazze’de gıda ve temiz suya ihtiyacın son derece yüksek olduğuna dikkati çekerek “7 Ekim’den (2023) önce Gazze nüfusunun yüzde 80’i hayatta kalmak için yardımlara bağımlıydı. Şimdi Gazze’deki her bireyin tamamen yardımlara bağımlı olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Issa “Bombardımandan kaçabilen insanlar şimdi açlık veya susuzluktan ölme riskiyle karşı karşıya. Bu son derece önlenebilir bir durum. Bu insan yapımı bir felaket, insan yapımı bir kriz. Buna verilecek cevap, savaşın durması ve İsrail’in uluslararası insancıl hukuka uyması ve sivilleri koruma, yardım sağlama yükümlülüğünü yerine getirmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada halihazırda BM ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ait 1.500 insani yardım tırı Mısır’da bekletiliyor.