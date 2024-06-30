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Haberler > Dünya > Netanyahu 'hedefe ulaşmadan asla' dedi! "Savaşı sona erdirmeyeceğiz"

Netanyahu 'hedefe ulaşmadan asla' dedi! "Savaşı sona erdirmeyeceğiz"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Gazze Şeridi, Netanyahu, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılara ilişkin açıklamada bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Savaşçılarımız boşuna ölmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz" dedi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı abluka devam ediyor. Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bine yaklaşırken, yaralıların sayısı da her geçen yükseliyor. Dünya bölgeden çıkacak ateşkes kararına odaklanmışken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. 

BİDEN'IN ANLAŞMA TEKLİFİNE DESTEK

Haftalık kabine toplantısında konuşan Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta sunduğu esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını desteklediğini vurguladı.

Netanyahu, "Bugün herkes basit bir gerçeği biliyor. Esirlerimizin serbest bırakılmasının önündeki tek engel Hamas'tır" dedi.

"SAVAŞI SONA ERDİRMEYECEĞİZ"

Gazze Şeridi'ndeki 120 rehinenin tamamının geri getirilmesinin 'siyasi ve askeri baskının kombinasyonu ile mümkün olacağını' söyleyen Netanyahu, "Bu hedeflere ulaşılacağından şüphe duyan herkese yine söylüyorum, zaferin yerini hiçbir şey tutamaz. Savaşçılarımız boşuna ölmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun bugün Gazze Şeridi’ndeki savaşa ilişkin durum değerlendirmesi yapmak üzere Güney Komutanlığı karargahına gitmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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