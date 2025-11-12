Netanyahu kabinesinde deprem! Sağ kolu istifa etti

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Başbakan Netanyahu’ya sunduğu mektupla görevinden istifa etti.

Beyaz Saray’la yakın temasta yürütülen Gazze ateşkes görüşmelerinde önemli rol üstlenen Dermer, Netanyahu’nun en güvendiği isimler arasında yer alıyordu.

İsrail basını, istifa kararının “Gazze savaşının ardından hükümette artan iç huzursuzluğun yeni bir göstergesi” olduğunu yazdı.

NETANYAHU'YA EN YAKIN İSİMDİ

ABD doğumlu Ron Dermer, 2013-2021 yılları arasında İsrail’in Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı. Donald Trump döneminde Beyaz Saray’la yürütülen müzakerelerde başrol oynamış, Arap ülkeleriyle yapılan normalleşme anlaşmalarında aktif görev almıştı.

Netanyahu, Dermer’ hakkında "stratejik aklımız" demişti.

"AİLEME İKİ YIL DEMİŞTİM"

Dermer, Netanyahu’ya yazdığı iki sayfalık istifa mektubunda, Aralık 2022’de göreve geldiğinde ailesine “yalnızca iki yıl görev yapacağı” sözünü verdiğini söyledi.

İki kez bu süreyi uzattığını belirten Dermer, “İlk uzatma İran tehdidi içindi, ikinci uzatma ise Gazze’de rehinelerin serbest bırakılması müzakereleri içindi.” ifadelerini kullandı.

Dermer’in mektubu kamuoyuna açıklanırken, Netanyahu cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'DE BİLE TEPKİYLE KARŞILANDI

Dermer, Washington’daki görev süresince Cumhuriyetçi Parti’ye yakın tutumuyla Demokrat çevrelerde tepki toplamıştı. ABD’li yetkililer, Dermer’in "ki parti arasındaki dengeyi bozduğunu" savunmuştu.

İsrail medyası, Dermer’in gidişinin Netanyahu’nun hem Washington’daki hem de Tel Aviv’deki destek ağını zayıflatacağını ileri sürdü.