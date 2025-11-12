Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu kabinesinde deprem! Sağ kolu istifa etti

Netanyahu kabinesinde deprem! Sağ kolu istifa etti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Netanyahu kabinesinde deprem! Sağ kolu istifa etti
İsrail, Netanyahu, İstifa, Gazze, Beyaz Saray, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail’de siyasi dengeleri sarsan bir istifa geldi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun en yakın isimlerinden biri olarak bilinen Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, görevinden istifa etti.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Başbakan Netanyahu’ya sunduğu mektupla görevinden istifa etti. 

Beyaz Saray’la yakın temasta yürütülen Gazze ateşkes görüşmelerinde önemli rol üstlenen Dermer, Netanyahu’nun en güvendiği isimler arasında yer alıyordu.

İsrail basını, istifa kararının “Gazze savaşının ardından hükümette artan iç huzursuzluğun yeni bir göstergesi” olduğunu yazdı. 

NETANYAHU'YA EN YAKIN İSİMDİ

ABD doğumlu Ron Dermer, 2013-2021 yılları arasında İsrail’in Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı. Donald Trump döneminde Beyaz Saray’la yürütülen müzakerelerde başrol oynamış, Arap ülkeleriyle yapılan normalleşme anlaşmalarında aktif görev almıştı.

Netanyahu, Dermer’ hakkında "stratejik aklımız" demişti.

"AİLEME İKİ YIL DEMİŞTİM"

Dermer, Netanyahu’ya yazdığı iki sayfalık istifa mektubunda, Aralık 2022’de göreve geldiğinde ailesine “yalnızca iki yıl görev yapacağı” sözünü verdiğini söyledi.

İki kez bu süreyi uzattığını belirten Dermer, “İlk uzatma İran tehdidi içindi, ikinci uzatma ise Gazze’de rehinelerin serbest bırakılması müzakereleri içindi.” ifadelerini kullandı.

Dermer’in mektubu kamuoyuna açıklanırken, Netanyahu cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'DE BİLE TEPKİYLE KARŞILANDI

Dermer, Washington’daki görev süresince Cumhuriyetçi Parti’ye yakın tutumuyla Demokrat çevrelerde tepki toplamıştı. ABD’li yetkililer, Dermer’in "ki parti arasındaki dengeyi bozduğunu" savunmuştu.

İsrail medyası, Dermer’in gidişinin Netanyahu’nun hem Washington’daki hem de Tel Aviv’deki destek ağını zayıflatacağını ileri sürdü.

Kaynak: Dış Haberler

Günlük 33 bin varil! OPEC'in ham petrol üretiminde dikkat çeken artışRusya Maliye Bakanlığı ilk kez yuan cinsinden borçlanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya’dan şaşırtan Türkiye önerisi "Top Ukrayna’da” - DünyaRusya’dan şaşırtan Türkiye önerisi!Batı Şeria'da İsrail zulmü! Filistinlilere ait ev ve ahırları yıkıp araçları ateşe verdiler - DünyaTaş üstünde taş kalmadı, araçları küle çevirdilerBeyaz Saray’da şaşırtan an! Trump, Şara’ya 'Tek kişiyle mi evlisin?' diye sordu - DünyaTrump, 'Tek kişiyle mi evlisin?' diye sorduİngiltere’de yine skandal! 91 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı - Dünya91 mahkum yanlışlıkla salıverildiSanat camiasını hayrete düşüren olay! Yapay zekaya yaptırdığı resmi müzede sergiledi - DünyaSanat camiası şokta! Yapay zekaya yaptırdığı resmi müzede sergilediTrump’tan Netanyahu’ya af talebi! Mektup yazdı - DünyaTrump’tan Netanyahu’ya af talebi!
Sonraki Haber Yükleniyor...