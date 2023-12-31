Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Netanyahu karşıtları sokakta! Erken seçim talebi ile meydanlara indiler

    İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi. “Netanyahu iktidardayken hayatımız bu, felaket üstüne felaket” diyerek sloganlar atan göstericiler hayatını kaybeden rehinelerin fotoğrafları ile beraber çok sayıda döviz ile protesto etti.

    Netanyahu karşıtları sokakta! Erken seçim talebi ile meydanlara indiler
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.

    "Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli" ve "Netanyahu hayatımızdan çık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı.

    Netanyahu karşıtları sokakta! Erken seçim talebi ile meydanlara indiler

    "TEM UMUDUMUZ SEÇİMLER"

    Gösterinin düzenlendiği Habima Meydanı'na kurulan dev ekranda, "Şimdi tek umudumuz seçimler" yazısı dikkati çekti. Gazze’ye yönelik saldırılara karşı olmadıklarını söyleyen göstericiler, Netanyahu’yu 7 Ekim sonrası süreci "başarılı" yürütmemekle suçladı.

    Netanyahu karşıtları sokakta! Erken seçim talebi ile meydanlara indiler

    GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİLER

    Raphael Malinovitz, "Netanyahu’nun görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla görevden alınması talebiyle buradayız." dedi. İsrail güvenlik birimlerinin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırısı karşısında sorumluluklarını üstlendiğini söyleyen Malinovitz, Netanyahu’yu yaşananların sorumluluğunu üstlenmemekle suçladı.

    Netanyahu karşıtları sokakta! Erken seçim talebi ile meydanlara indiler

    Göstericilerden Sara Abraham, Netanyahu hükümetini İsrail’de "demokrasiyi yok etmek"le suçlayarak, erken seçim istediklerini kaydetti. Abraham, 7 Ekim'de yaşananların Netanyahu hükümetinin halka ve güvenliğe önem vermek yerine kendilerine ve yolsuzluklarına odaklandıklarını ortaya koyduğunu söyledi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Netanyahu
    Haberler > Dünya > Netanyahu karşıtları sokakta! Erken seçim talebi ile meydanlara indiler
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Fransız milletvekili İsrail'e yaptırım istedi - DünyaFransız milletvekili İsrail'e yaptırım istediFransa'dan Müslümanları ilgilendiren karar! - DünyaFransa'dan Müslümanları ilgilendiren karar!Yahudiler ile Ermeniler Kudüs'te birbirine girdi - DünyaYahudiler ile Ermeniler Kudüs'te birbirine girdiKassam'dan yeni video - DünyaKassam'dan yeni videoİsrail stadyumları işkence ve infaz merkezlerine dönüştürdü - Dünyaİsrail stadyumları işkence ve infaz merkezlerine dönüştürdüKassam Tugayları 20'den fazla İsrail askerini öldürdü - DünyaKassam Tugayları 20'den fazla İsrail askerini öldürdüRusya ve Ukrayna en kanlı günlerden birini yaşıyor! Karşılıklı füze saldırılarında can kaybı artıyor - DünyaRusya ve Ukrayna en kanlı günlerden birini yaşıyor! Karşılıklı füze saldırılarında can kaybı artıyorTam 7 kilo doğdu, dünyanın en ağır bebeği oldu! - DünyaTam 7 kilo doğdu, dünyanın en ağır bebeği oldu!İsrail ordusunun Hamas'a karşı eğitimi yok - Dünyaİsrail ordusunun Hamas'a karşı eğitimi yokHamas ile İsrail arasında anlaşma iddiası - DünyaHamas ile İsrail arasında anlaşma iddiası
    Sonraki Haber Yükleniyor...