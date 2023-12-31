Netanyahu karşıtları sokakta! Erken seçim talebi ile meydanlara indiler

31 Aralık 2023 00:16 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 00:46

İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.

"Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli" ve "Netanyahu hayatımızdan çık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı.

"TEM UMUDUMUZ SEÇİMLER"

Gösterinin düzenlendiği Habima Meydanı'na kurulan dev ekranda, "Şimdi tek umudumuz seçimler" yazısı dikkati çekti. Gazze’ye yönelik saldırılara karşı olmadıklarını söyleyen göstericiler, Netanyahu’yu 7 Ekim sonrası süreci "başarılı" yürütmemekle suçladı.

GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİLER

Raphael Malinovitz, "Netanyahu’nun görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla görevden alınması talebiyle buradayız." dedi. İsrail güvenlik birimlerinin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırısı karşısında sorumluluklarını üstlendiğini söyleyen Malinovitz, Netanyahu’yu yaşananların sorumluluğunu üstlenmemekle suçladı.

Göstericilerden Sara Abraham, Netanyahu hükümetini İsrail’de "demokrasiyi yok etmek"le suçlayarak, erken seçim istediklerini kaydetti. Abraham, 7 Ekim'de yaşananların Netanyahu hükümetinin halka ve güvenliğe önem vermek yerine kendilerine ve yolsuzluklarına odaklandıklarını ortaya koyduğunu söyledi.