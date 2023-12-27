Fahrettin Altun, Netanyahu'nun iftiralarına cevap verdi

27 Aralık 2023 19:38 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 19:50

İsrail, Filistin topraklarında katliam yapmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı. Netanyahu önderliğinde soykırıma varan katliamlar yapan İsrail'e en sert tepkiyi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterdi. Katıldığı her platformda, İsrail'in katliamlarını yüksek sesle haykıran ve bu alanda çalışmalar yapan Erdoğan'a, Netayahu yalanlarla dolu bir açıklamayla karşılık verdi. Netanyahu'nun iftiralarına ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun cevap verdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırıma karşı herhangi bir şey söylecek son kişi Netanyahu'dur." ifadelerini kullandı.

GERÇEKLERİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir. Sivillere karşı işlediği savaş suçlarını, dünyaya nefsi müdafaa olarak yutturma konusunda ustalaşmıştır. Dünya onu durduramasa da tarih onu savaş suçlusu olarak yargılayacaktır. İsrail Başbakanı Netanyahu, terörle mücadelemiz hakkında en son konuşacak kişidir. Terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı 40 yılı aşkın süredir mücadele etmekteyiz. Tıpkı Netanyahu gibi sivilleri ve çocukları ayrım gözetmeksizin katleden PKK'ya karşı Kürt vatandaşlarımız bizzat mücadele etmiştir! Ahlaktan bahsedecek en son kişi, İsrail Başbakanı Netanyahu’dur. Terör operasyonlarının nasıl yapılacağı konusunda kimseye ders veremez çünkü bu alanda tecrübesi yoktur! Son kırk yıldır yaptığı şey, Filistinlileri topraklarından sürmektir. Şimdi İsrail ordusunu kullanarak sivilleri evlerinde, hastanelerinde ve mülteci kamplarında öldürmek suretiyle bu durumu yeni bir seviyeye taşımıştır. Netanyahu, dikkatleri savaş suçlarından uzaklaştırmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a saldırarak kimseyi kandıramaz. Dünya, işgal altındaki Filistin'de neler olduğunu görmüştür. Netanyahu'nun sivilleri öldürerek ve savaşın kapsamını genişleterek siyasi kariyerini kurtarma amaçlı umutsuz girişimleri başarısızlığa mahkumdur. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu çağrıyı yapmıştır ve Netanyahu dünyaya ne kadar yalan söylerse söylesin adalet için mücadele etmekten vazgeçmeyecektir. Uluslararası topluma bir kez daha acil ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarımız ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik müzakereler etrafında birleşme çağrısında bulunuyoruz. Türkiye'ye yönelik siyasi saldırılara ve karalamalara rağmen biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz!