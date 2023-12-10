Netanyahu'nun danışmanından skandal savunma: 'Burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak'

10 Aralık 2023 09:37 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 09:43

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail'in Gazze'yi işgali 7 Ekim'den bu yana sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bine yaklaştı. İşgalci ordunun, katliamlarının yanı sıra bölgede yaşayan Filistinlilere zulmü de sürüyor. İsrail askerlerinin Gazze'de onlarca Filistinli erkeği iç çamaşırlarına kadar soyduğu ve kamyonlarla bindirdiği görüntüler büyük tepki çekmişti. Netanyahu'nun danışmanından olayla ilgili skandal bir yorum geldi.

Danışman Mark Regev, "Burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak. Güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama dünyanın sonu değil" ifadelerini kullandı.

İÇ ÇAMAŞIRLARINA KADAR SOYULDULAR

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliama devam eden işgalci İsrail ordusunun zulmü bitmek bilmiyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, saldırılarını arttırdığı Gazze Şeridi'nde 700 kadar Filistinliyi alıkoydu.

KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. Görüntülerde, gözleri bağlı olan Filistinli erkeklerin, sürünerek askeri kamyonlara taşınması dikkat çekti.

İnternete düşen görüntüler büyük tepki çekerken, Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, İsrail güçleri tarafından iç çamaşırlarına kadar soyulan, gözleri bağlanan ve diz çökmeye zorlanan Filistinli tutukluları gösteren video ve görüntüleri savundu.

BURASI ORTADOĞU VE HAVA OLDUKÇA SICAK

Sky News'e verdiği röportajda tutukluların neden soyuldukları ve gözlerinin bağlandıkları sorulduğunda Regev, İsrail kuvvetlerinin gizli silahları kontrol etmesi gerektiğini ancak sıcak hava nedeniyle bu uygulamanın "dünyanın sonu olmadığını" söyledi.

Regev, "Öncelikle şunu unutmayın, burası Ortadoğu ve burası daha sıcak, özellikle de güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama dünyanın sonu değil" dedi.