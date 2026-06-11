Lübnan politikalarının ülkeyi stratejik bir çıkmaza sürüklediğini yazarken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Netanyahu'nun İran konusunda "bazı konularda yanıldığını" dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD'yi İran ile ortak bir savaşa sürükleme ve orduyu Güney Lübnan’a gönderme yönündeki kararları Tel Aviv basınında tepki çekmeye devam ediyor.

Haaretz'e göre, Netanyahu'nun yıllardır savunduğu "İsrail'in askeri gücü sayesinde diplomatik çözümlere ihtiyaç duymadığı" yönündeki yaklaşım son gelişmelerle birlikte ciddi şekilde sorgulanır hale geldi.

Netanyahu'ya darbe üstüne darbe! ABD 'yanıldı' dedi! İsrail basını 'bizi öldürüyor' diye isyan etti

"NETANYAHU, TRUMP’IN EMİRLERİNE BOYUN EĞDİ"

İran’a karşı yürütülen iki tur savaştan da somut bir sonuç alamayan ve Hizbullah’ı "yok etme" vaatlerinin çok uzağında kalan Netanyahu’nun tamamen ABD Başkanı Donald Trump’a bağımlı hale geldiğini öne çıkaran Haaretz, şu tespitlere yer verdi:

"Netanyahu, İsrail'i stratejik bir çıkmaza sürükleyerek ABD'ye tamamen bağımlı bir duruma düşürdü. Şimdi de İran ve Lübnan'daki askeri operasyonlar konusunda Başkan Donald Trump'ın emirlerini kabul etmek zorunda kaldı. Beyrut'a yapılacak herhangi bir saldırıya Tel Aviv'e balistik füzelerle cevap vereceğini ilan eden Tahran'ın elindeki bu etkili araçlara karşı, İsrail'in koyacak hiçbir etkili savunma mekanizması kalmamıştır. Netanyahu iktidarda kalmak için o kadar çaresiz ki; yenilgi ve hayal kırıklığıyla sonbahardaki seçimlere gitmekten kaçınmak adına, her hafta İsrail askerlerinin öldürüldüğü Lübnan cephesini açık tutmayı ve İsrail şehirlerini periyodik İran bombardımanına maruz bırakmayı bile göze alıyor."

İran savaşının ABD'de Cumhuriyetçilere siyasi maliyet çıkardığını bilgisine yer veren İsrail basını "Trump, İsrail iç siyasetindeki etkisi sayesinde Netanyahu'yu geri adım atmaya zorlayan tek ABD başkanı oldu." dedi.

Netanyahu'ya darbe üstüne darbe! ABD 'yanıldı' dedi! İsrail basını 'bizi öldürüyor' diye isyan etti

ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE: NETANYAHU BAZI KONULARDA YANILDI

İsrail içinde Trump- Netanyahu tartışmaları sürerken, Washington’dan da Netanyahu hükümetine yönelik ilginç bir açıklama geldi.

CBS televizyonuna konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İsrail'in yakın ortaklar olduğunu vurgularken, iki ülke arasında bazı konularda görüş ayrılıkları bulunduğunu da dile getirdi.

Vance, "İsrail ile bazı zamanlar uyuşan, bazı zamanlar ise uyuşmayan çıkarlarımız var. Netanyahu kendi ülkesinin çıkarlarını agresifçe savunan bir lider, ancak İran konusunda ABD ile ilişkilerine yaklaşımında elbette bazı konularda yanıldı" şeklinde konuştu.

GAZZE SINIRINDA TRUMP PLANI

Washington bir yandan Netanyahu'ya "itidal" baskısı uygulayıp çıkarların uyuşmadığını söylese de, diğer yandan sahada kendi jeopolitik haritasını çizmek için yeni bir hamle başlattı. Israel Hayom gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD ordusu, "Trump Planı" kapsamında bölgeye konuşlanacak askeri ve sivil unsurlara karargahlık etmek üzere Gazze Şeridi sınırındaki Reim bölgesinde askeri üs inşaatına başladı.

İhale süreçleri başlatılan ve sahada komuta-kontrol amaçlı dev bir gözetleme kulesinin de yer alacağı gizli projenin yönetimi doğrudan İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail ordusu tarafından koordine ediliyor.

rEndonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk gibi 5 ülkenin Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında bölgeye asker göndermeyi kabul ettiğini, ancak Hamas'ın yeniden toparlanma ihtimali ve İsrail'in Filistinli teknokrat komiteye geçiş izni vermemesi nedeniyle sahada tam bir askeri kördüğüm yaşandığını aktarıldı.

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