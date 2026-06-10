Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan asılsız saldırılarına karşı açıklama yayınladı.

Lübnan'daki geçici ateşkese rağmen saldırgan söylemlerini sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kez sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Netanyahu'nun küstah ifadelerine Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez.

"ULUSLARARASI YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Türkiye olarak, Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

"NETANYAHU ŞEBEKESİ GRUP KONUŞMALARIMIZI ANBEAN İZLİYOR"

Diğer yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis grup toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesine zehir zemberek sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki grup konuşmasının hemen ardından İsrail hükümetinden peş peşe açıklamalar gelmesini değerlendiren Ömer Çelik, katliamcı şebekenin Ankara'yı yakından takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin beş bakanı, Netanyahu ve soykırımcı hükümetin üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı bir adet haline getirdiler. Buradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını anbeân izliyorlar. Birkaç dakika sonra da kendilerince cevap, bizce hezeyan olan birtakım açıklamalarda bulunuyorlar."

"DÜNYANIN EN BÜYÜK YALANI: İSRAİL ORDUSU AHLAKLIDIR İDDİASI"

Netanyahu'nun "İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur" yönündeki iddiasına tepki gösteren Çelik, Tel Aviv yönetiminin ahlak sınırlarını çoktan aştığını açıkladı:

"Birincisi Netanyahu'nun söylediğinde bir ifade var; 'İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur' diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Bu yaptığı açıklamada kullandığı ifade, yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna dair inanacak hiç kimse yoktur. Hatta eğer siyonizm hastalığına kapılmamışsa, yeryüzünde o ordunun Gazze'de yaptığı soykırım karşısında o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak bir tane Yahudi de yoktur. Gazze'de gerçekleştirilen soykırım, İran'a yapılan saldırı, Lübnan'da gerçekleştirilen katliamlar dünyanın en ahlaksız, en vicdansız, en büyük suçunu teşkil eden eylemlerdir."

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"SOYKIRIM DEYİNCE AKLA GELEN TEK ŞEBEKE NETANYAHU’DUR"

İsrail yönetiminin Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetlerine de değinen ve Kürt kökenli vatandaşlar üzerinden yürütülmek istenen bölücü senaryoları boşa çıkaran AK Parti Sözcüsü, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. Bu tabii onun sık sık kullandığı bir kara propaganda. Sürekli olarak Kürt kardeşlerimizle Türkiye'yi karşı karşıya getirme gibisinden bir politikayı gütmeye çalışıyor. Bunu bazı Araplarla ilgili yapıyor, Dürzi kardeşlerimizle ilgili yapıyor, Nusayri kardeşlerimizle, Alevi kardeşlerimizle ilgili yapıyor, bazı Şii kardeşlerimizle ilgili olarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Kudüs’e yönelik açıklamalarına değinen Çelik, hem İsrailli bakanların hem de içerideki bazı muhalefet çevrelerinin eleştirilerine karşı İçişleri Bakanı'nın milli ve duruş sahibi söylemlerinin arkasında olduklarını ifade etti.

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