Netanyahu'yu zora sokacak istihbarat! Gazze'de rehinelerin 5'te birinden fazlası öldü

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana süren savaşta Başbakan Binyamin Netanyahu'yu zora sokacak istihbarat ortaya çıktı. Netanyahu ülkesinde esir askerleri kurtaramaması nedeniyle eleştirilirken, İsrail istihbaratı Hamas'ın elindeki rehinelerden 5'te birinden fazlasının öldüğünü öne sürdü.

Filistin topraklarını işgal eden ve abluka altındaki Gazze'yi son 4 aydır karadan, havadan ve denizden saldıran İsrail'de Netanyahu hükümeti çıkmaza girdi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan Netanyahu'yu içten devirmek için hazırlık yapıldığı iddiaları gündemdeyken bu kez Hamas'ın elindeki İsrailli rehineler için dikkat çeken bir iddia öne sürüldü. Rehineler ve insani yardım için ateşkes arayışı sürerken, iddialara göre Hamas'ın elindeki rehinelerin 5'te birinden fazlası öldü.

HAMAS'IN ELİNDEKİ REHİNELERİN 5'TE BİRİ ÖLDÜ

İsrail'in başkenti Tel Aviv, hükümete karşı hemen hemen her gün protestolar gerçekleşiyor. İsrailli esirlerin aileleri ellerindeki bayraklar ve esirlerin fotoğraflarıyla Netanyahu'nun aleyhinde sloganlar atıyor. İsrail'de Netanyahu'ya rehine baskısı giderek artarken, esirlerin 5'te birinden fazlasının öldüğü öne sürüldü.

New York Times gazetesinin aktardığı bilgilere göre İsrail istihbarat yetkilileri, Hamas tarafından 7 Ekim'de ele geçirilen 136 rehineden en az 32'sinin savaşın başlamasından bu yana öldüğü sonucuna vardı. Konu hakkında ismini açıklamayan dört askeri yetkiliye göre, ölümleri doğrulanan 32 rehinenin ailelerine ölüm haberleri verildi.

NETANYAHU'YU DEVRİMEK İÇİN İÇTEN PLAN YAPIYOR

Savaş Kabinesi Üyesi ve Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz'ın Netanyahu'yu devirmek için görüşmeler yaptığı İsrail medyasının gündemine oturdu. İddialara göre Gantz, Likud Partisi'nden bakanlar ve Meclis üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirerek Netanyahu hükümetini devirmeye çalışıyor.

ATEŞKES ÇIKMAZA GİRDİ

Öte yandan Hamas ve İsrail arasında yürütülen ateşkes anlaşması çıkmaza girdi. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in askerlerin Gazze'den tamamen çekilmesi ve ablukanın kaldırılması şartlarını reddettiğini açıkladı.