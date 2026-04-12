Nijerya'da ordunun 'yanlışlıkla' düzenlediği hava operasyonu büyük bir trajediye yol açtı. Pazara yapılan saldırıda 56 sivil hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Nijerya'da askeri bir operasyon sırasında yapılan hata, büyük bir sivil kayıpla sonuçlandı. Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Nijerya ordusu ülkenin Yobe-Borno eyaletlerinin sınırındaki Jilili pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 56 sivil hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Operasyonun, terör örgütü Boko Haram üyelerini hedef almak amacıyla planlandığı ancak hedefin yanlış tespit edildiği ifade edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BÖLGEDE

Yobe Valisi'nin Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Abdulsalam Dahiru, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.

Hava saldırısının ise terör örgütü Boko Haram üyelerini hedef alan bir askeri operasyon sırasında yapılmasının planlandığı kaydedildi.

