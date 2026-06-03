Avustralya mahkemesi, ülkede üniversite eğitimi gören Norveç Prensesi Ingrid Alexandra'ya "arkadaşlık" teklif eden 63 yaşındaki bir şahıs hakkında radikal bir güvenlik tedbiri kararı aldı.

Avustralya'da mahkeme, uluslararası ilişkiler eğitimi alan Norveç Prensesi Ingrid Alexandra'ya bir etkinlik sonrasında "arkadaşlık kartı" gönderen 63 yaşındaki David James Cook hakkında radikal bir güvenlik tedbiri aldı.

KAMPÜSE GİRİŞİ YASAKLANDI

63 yaşındaki David James Cook, Sydney kentindeki Newtown Mahkemesinde duruşmaya çıkarıldı.

Alınan karar doğrultusunda Cook'un Norveç Prensesi Alexandra ve kraliyet ailesiyle herhangi bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak iletişime geçmesi de engellendi.

Tedbir kararının, Alexandra'nın Avustralya'daki 2 yıllık eğitim süreci boyunca kesintisiz olarak geçerli olacağı açıklandı.

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"SADECE ARKADAŞ OLMAK İSTEMİŞTİM"

Adliyeden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplayan David James Cook ise karara şaşırdığını belirterek kendini savundu.

Kararın, prensese sadece arkadaşlık isteği gönderdiği bir karttan kaynaklandığını iddia eden Cook, şu ifadeleri kullandı:

"Onu hiçbir şekilde kasten üzmedim ve zaten yapmazdım. O iyi bir insan. Bir etkinlikte tesadüfen ona rastladım ve ardından bu kartı gönderdim."

TAHTIN İKİNCİ VARİSİ KAMPÜSTE YAŞIYOR

Norveç Veliaht Prensi Haakon ve Veliaht Prenses Mette-Marit'in kızı olan Ingrid Alexandra, Norveç kraliyet tahtının ikinci varisi konumunda bulunuyor. Uluslararası ilişkiler alanında 3 yıllık lisans eğitimi almak amacıyla geçen yıl Sydney'e gelen genç prenses, eğitim gördüğü üniversitenin kampüsünde normal bir öğrenci gibi yaşamını sürdürüyor. Yaşanan bu son olay, kraliyet üyesinin sıkı korunan hayatına yönelik güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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