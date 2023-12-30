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    NYT: İsrail ordusunun Hamas'a karşı eğitimi yok

    ABD merkezli New York Times, İsrail ile Hamas arasındaki savaşla ilgili yeni bir analiz yayımladı. Analize göre, İsrail ordusu, Hamas güçleri karşısında yetersiz kalıyor.

    NYT: İsrail ordusunun Hamas&#039;a karşı eğitimi yok
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail ile Hamas arasındaki savaş 85 gündür sürüyor. Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail, şu ana kadar 21 binden fazla insanı katletti. Ancak İsrail ordusu, Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları karşısında büyük hezimet yaşıyor. 7 Ekim'den bu yana her türlü uluslararası desteği arkasına almasına rağmen Hamas'a karşı üstünlük kuramayan İsrail ordusu, çok sayıda askerini ve mühimmatını kaybetti. ABD merkezli New York Times, İsrail ile Hamas arasındaki savaş analizinde, İsrail ordusunun Hamas'a göre yetersiz olduğunu yazdı.

    ORDU KÖTÜ ORGANİZE EDİLDİ

    The Times, "Ordunun kötü organize edildiğini, askerlerin hazırlıksız WhatsApp gruplarıyla iletişim kurduğunu ve bilgileri hedeflemek için sosyal medya paylaşımlarına güvendiğini" ekledi. "Komandolar Hamas'a karşı yalnızca kısa süreli çatışmalar için silahlanmış olarak savaşa koştu. Helikopter pilotlarına hedefleri seçmek için haberlere ve Telegram kanallarına bakmaları emredildi". Mevcut ve eski askeri personelle yapılan görüşmelerden elde edilen soruşturma, İsrail kuvvetlerinin Hamas'ın ciddi bir saldırısına yönelik herhangi bir müdahale planı veya eğitimi olmadığını da ortaya çıkardı. İsrail ordusundan Times'ın bulgularıyla ilgili sorularına yanıt gelmedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HamasİsrailGazze
    Haberler > Dünya > NYT: İsrail ordusunun Hamas'a karşı eğitimi yok
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