28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın grip şikayetiyle gittiği ve takılan serum sonrasında hayatını kaybettiği özel tıp merkezi kapatıldı. Acılı anne Suna Doğantekin “Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ama bir nebze de olsa içimize su serpildi. Bunlar en ağır cezayı alana kadar durmayacağız. Şu anda adli tıp sonucunu bekliyoruz” dedi.

Ümraniye'de 28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın grip şikayetiyle gittiği, alerjisi olduğu belirtilmesine rağmen takılan serum sonrasında hayatını kaybettiği özel tıp merkezi kapatıldı.

28 yaşındaki Gamze Yıldızı hayattan koparmıştı! ‘İhmal’ iddialarının odağındaki özel tıp merkezi kapatıldı

28 yaşındaki Gamze Yıldız, iddialara göre boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği özel tıp merkezinde alerjisi olduğu belirtilmesine rağmen takılan serum sonrasında fenalaşmıştı. 1 ay tedavi gören Yıldız, hayatını kaybetmişti. Gamze Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

28 yaşındaki Gamze Yıldızı hayattan koparmıştı! ‘İhmal’ iddialarının odağındaki özel tıp merkezi kapatıldı

Genç kızın ailesinin önünde pankartlarla eylem yaptığı tıp merkezinin faaliyetleri durdurularak kapatıldı.

28 yaşındaki Gamze Yıldızı hayattan koparmıştı! ‘İhmal’ iddialarının odağındaki özel tıp merkezi kapatıldı

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

"Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ama bir nebze de olsa içimize su serpildi" diye belirten acılı anne Suna Doğantekin şöyle konuştu:

19 gün eylem yaptık. Eylemimizin sonunda dün müfettişler geldi. Bugün de kapatma kararı alındı. Saat 18.00'a kadar müsaade edildi. 18.00 civarında kapatıldı. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ama bir nebze de olsa içimize su serpildi. Tabii ki şu anda adli süreç de devam edecek. Daha yolumuz var. Bundan sonraki süreçte de en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız. Ve sizlerin de sayesinde, bize destek olan herkesin sayesinde de durmayacağız. Bunlar en ağır cezayı alana kadar durmayacağız. Bununla, sadece kapatmayla kalmayacağız. Şu anda adli tıp sonucunu bekliyoruz. Adli tıp sonucuna göre ilerleme olacak.

28 yaşındaki Gamze Yıldızı hayattan koparmıştı! ‘İhmal’ iddialarının odağındaki özel tıp merkezi kapatıldı

"KAPATILMASI İLK ADIMDI”

Gamze'nin teyzesi Burcu Doğantekin ise, "Bundan sonraki süreçte en ağır cezayı almaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yolumuz uzun. İnsanların desteğini bekliyoruz. Kapatılması bizim için ilk adımdı. Çok şükür oldu. Destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

28 yaşındaki Gamze Yıldızı hayattan koparmıştı! ‘İhmal’ iddialarının odağındaki özel tıp merkezi kapatıldı

“SİLAHLA TEHDİT ETTİLER"

Teyze Burcu Doğantekin, eylem süreci ve öncesinde tehdit edildiklerini de belirtti. Doğantekin “Eylemimiz başlamadan önce ablam oraya gittiğinde bir beyefendi silahını gösterdi. 'Ben polisim seni vururum git buradan' diye. Eylem sürecinde direkt tehdit olmadı. Sözde başsağlığına geldiler. Hatta bir kadın vardı. Gülerek 'Burada kimse kimseyi öldürmedi' şeklinde bizi tahrik etmeye çalıştılar. Yanımızdan gitmelerini söylüyoruz gitmiyorlar. Bir daha gelmeyin dedik, üç kere dört kere yanımıza geldiler. Direkt 'Buradan gidin' gibisinden değil ama bizi tahrik etmeye çalıştılar.

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