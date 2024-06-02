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Olaylı seçim! Meksika'da bir başkan adayı daha öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Olaylı seçim! Meksika&#039;da bir başkan adayı daha öldürüldü
Meksika, Seçim, Siyaset, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meksika'da bir belediye başkanı adayı daha seçim kampanyası esnasında uğradığı silahlı saldırıda öldü. Şimdiye kadar en az 22 yerel siyasetçinin öldürüldüğü biliniyor.

Meksika, bugün devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. Devlet başkanlığı seçiminin yanı sıra federal ve yerel düzeyde oy kullanılacak olan ülkede seçim kaosu yaşanıyor.

Puebla eyaletine bağlı Izucar de Matamoros kentinde seçim çalışmaları yürüten belediye başkan adayı Jorge Huerta Cabrera, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına maruz kaldı. Sokak ortasında vurulan Cabrera, olay yerinde öldü.

EŞİ VE YARDIMCISI DA YARALANDI

Saldırı esnasında Cabrera'nın yanında bulunan eşi ve yardımcılarından biri de yaralanırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ülkede, 30 Mayıs'ta da Guerrero eyaletinde seçim çalışması yapan Coyuca de Benitez kentinin belediye başkan adayı Jose Alfredo Cabrera Barrientos, destekçileri önünde vurularak öldürülmüştü.

ŞİMDİYE KADAR 22 SİYASETÇİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bugün yapılacak seçimler öncesi pek çok yerel siyasetçi, uyuşturucu kartellerinin hedefi oldu. Şimdiye kadar en az 22 yerel siyasetçinin öldürüldüğü biliniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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