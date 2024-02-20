İsrail'in hesap gününde gerçeği haykırdılar! 'Ölenler istatistik değil, Filistin halkının etten-kemikten kanlarıdır'

Uluslararası Adalet Divanı duruşmasında Güney Afrika'dan "Son 4 ayda 30 bin Filistinli öldürüldü. Bunlar sadece istatistik değil, Filistin halkının etten ve kemikten kanlarıdır" çıkışı geldi.

Geçen ay, insanlığa karşı işlediği suçla yargılanan İsrail, şimdi de Filistin topraklarını işgal etmekten hesap veriyor. 6 gün sürecek duruşmaların ikinci gününde Güney Afrika'dan bir çıkış geldi.

Güney Afrika da geçtiğimiz ay 1948 Soykırım Sözleşmesi’ni Gazze’de ihlal ettiği suçlamasıyla İsrail’e karşı açtığı soykırımın ardından, Tel Aviv yönetimi bu sefer ‘işgal’den yargılanıyor.

İsrail'in katliamına sessiz kalmayan Güney Afrika'dan "Son 4 ayda 30 bin Filistinli öldürüldü. Bunlar sadece istatistik değil, Filistin halkının etten ve kemikten kanlarıdır" çıkışı geldi." vurgusu yapıldı.

İSRAİL 'TANIMIYORUZ' DEMİŞTİ

İsrail Başbakanlık Ofisinden, UAD'de İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalar hakkında açıklama yapıldı.

Duruşmanın "İsrail'in varoluşsal tehditlere karşı kendini savunma hakkına zarar vermek amacıyla tasarlandığını" öne süren açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Duruşma, Filistinlilerin herhangi bir müzakere olmadan diplomatik sonuçları dikte etme girişiminin bir parçası. Bu girişimle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu konuda İsrail hükümeti ve İsrail Meclisi birlik içinde."

SON 24 SAATTE 103 KİŞİ KATLEDİLDİ

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 103 artarak 29 bin 195'e yükseldi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 103 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 195'e yükseldiği kaydedildi.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 142 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 170'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.