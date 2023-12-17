Danimarkalı doktorun paylaşımına on binlerce yorum ve beğeni... 'Şimdi dünya terörizmin gerçek yüzünü biliyor'

17 Aralık 2023 12:18 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 13:00

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne operasyon başlattı, on binlerce Filistinliyi katletti, hayatta kalanları ise insani dramın içine attı. İsrail hala soykırıma varan sivil katliamına devam ediyor. Dünyadan yer yer tepkiler yükselirken, bazı liderler ise destek için Tel Aviv'in yolunu tuttu, Filistin’e yapılan zulmü görmezden gelerek İsrail'e "arkanızdayız" dedi, yardımlar gönderdi.

İsrail'e destek için adeta sıraya giren Batı liderlerine tepkiler ise hala sıcak. Sosyal medya platformu X'te Danimarkalı bir doktorun, katliama çanak tutan Batı liderlerine ilişkin paylaşımı viral oldu.

'DÜNYA TERÖRİZMİN GERÇEK YÜZÜNÜ BİLİYOR'

15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelen ve tüm dünyada 'terörle' özdeşlene Taliban yönetimi üyeleri ile ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görsellerinin yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin böyle göründüğüne inanmak zorunda kaldık, şimdi dünya terörizmin gerçek yüzünü biliyor."

Anastasia Maria Loupis isimli doktor paylaşımına 'Katılıyor musunuz?' notunu düştü. Paylaşım kısa sürede on binlerce etkileşim alarak, sosyal medyada viral oldu.

BATI LİDERLERİ NE DEMİŞTİ?

Farklı dönemlerde yaptığı röportajlarda "Ben bir Siyonsit'im" açıklaması yapan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e yakınlığıyla geçmişte de gündemdeydi. Biden, bu yakınlığı, İsrail'in güvenliğine tam destek vermesiyle, Obama-Netanyahu geriliminde ara bulucu rolüyle daha önce de gösterdi. Maddi manevi desteklerini her zaman dile getiren Biden, Tel Aviv'i ziyaret ederek bağlılığını kanıtlamak istemişti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Gazze'ye yönelik insani yardım sevkiyatının başlayacak olmasından dolayı memnun olduğunu ifade ederek; "İsrail'in sivillerin zarar görmemesi için adımlar attığını bildiğini" söylemişti. Sunak, ülkesinin İsrail'e desteğini yineleyerek, "Sizinle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz ve sizin kazanmanızı istiyoruz" demişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, Netanyahu ile samimi pozlar vererek İsrail'le dayanışma içinde olduğunu dile getirmişti.