Önce Çin, sonra Peru! Güney Amerika ülkesi 6,2'lik depremle sarsıldı

20 Aralık 2023 16:22 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 16:23

Geçtğimiz günlerde Çin'de meydana gelen 6,2'lik depremin ardından bir deprem haberi de Güney Amerika ülkesi Peru'dan geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Peru'nun İray bölgesi olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Korkutan depremin, yerin 93,4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, 'Ateş Çemberi' olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

ÇİN'DE CAN KAYBI 130'U AŞTI

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde pazartesi günü yerel saatle 23.59 sıralarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artmaya devam ediyor.

Çin devlet medyasına göre; Gansu eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e, yaralananların sayısı ise 782'ye yükseldi. Komşu Qinghai eyaletinde ise can kaybı 18'e, yaralı sayısı 198'e yükseldi, 16 kişi de kayıp olarak kayıtlara geçti.

Depremin meydana geldiği Gansu'da 155 bin 393 ev hasar gördü. Evsiz kalanlar çadırlarla yerleştirilirken, bölgeye çok sayıda yardım malzemesi gönderildi. Çin hükümeti, iki eyalet için 100 milyon yuan (yaklaşık 14,1 milyon dolar) fon ayırdı.

Depremin yıkıma yol açtığı ve hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği dağlık bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.