Ortadoğu'da katliamın yeni adresi belli oldu! Pazar ateşe verildi, evler kurşunlandı

İsrail'in Ortadoğu'da gerçekleştirdiği yeni katliamın adresi belli oldu. İşgal güçleri, Gazze'nin ardından Batı Şeria'ya yoğun saldırılar gerçekleştiriyor. İsrail, bugün Cenin'deki pazarı ateşe verdi, Filistinlileri zorla evlerinden çıkarttı. Bölge sakinleri evlerinin kurşun yağmuruna tutulduğunu söyledi.

Siyonist işgal güçleri, Batı Şeria’yı ikinci Gazze yapmak için harekete geçti. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan işgal güçleri, şimdi de “ot biçme” adlı operasyonla Batı Şeria'yı kana buluyor. İşgal güçleri, Cenin'de sebze pazarını ateşe verdi, Filistinlilerin evini kurşunladı. Zorla evinden çıkarılan Filistinliler yaşadıklarını anlattı.

SEBZE PAZARI ATEŞE VERİLDİ

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Kampı'na yönelik dört gün önce başlattığı saldırı bugün de devam etti. İsrail ordusu, Cenin'de bulunan bir sebze pazarına saldırarak ateşe verdi. Bölgede sivil savunma ekipleri yangın söndürme çalışmaları başlattı.

FİLİSTİNLİLERİN EVLERİ KURŞULANDI

İsrail Batı Şeria'da Filistinli ailelerin evini kurşunlayarak tahliyeye zorladı. Evlerini terk etmek zorunda Filistinli aileler, başka bölgelere göç etti.

İsrail ordusunun yerinden ettiği ailelerden, Filistinli kadın Urube eş-Şelebi, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e yaptığı saldırılardan nasıl etkilendiklerini anlattı.

Şelebi, evlerinin Cenin'de El-Hisan meydanına yakın bir noktada olduğunu belirterek, "Evimize İsrail ordusu tarafından şiddetli bir şekilde ateş açıldı." dedi.

İsrail ordusunun saldırılarında evlerinin zarar gördüğünü belirten Şelebi, "Evin camları kırıldı ve kurşunlar duvarları deldi. Bu da bizi yardım ve ateşkes çağrısı yapmaya zorladı." şeklinde konuştu.

"BÖLGE SAKİNLERİ ÇOK ZOR DURUMDA"

Şelebi, "İsrail ordusu evimizi basıp bizi bir odada alıkoydu. Daha sonra kimliklerimizi ve cep telefonlarımızı inceledi, sonra kardeşimi gözaltına aldı." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin kendilerini evi terk etmeye zorladıklarını ifade eden Şelebi, kendilerine evlerini terk etmeleri için "dakikalar tanındığını" vurguladı.

Şelebi, Cenin'deki duruma ilişkin "Mülteci kampında elektriğin ve suyun tamamen kesilmesinin yanı sıra gıda sıkıntısı sebebiyle bölge sakinleri çok zor durumda." ifadelerini sözlerine ekledi.