Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 'Oscar'lı yönetmene gözaltı! Suçu: İşgalcilere taş atmak

'Oscar'lı yönetmene gözaltı! Suçu: İşgalcilere taş atmak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Oscar&#039;lı yönetmene gözaltı! Suçu: İşgalcilere taş atmak
Oscar, Filistin, İsrail, Batı Şeria, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu “En İyi Belgesel” dalında 2025 yılında Oscar kazanan “No Other Land”ın (Başka Ülke Yok) yönetmenlerinden Filistinli Hamdan Bilâl’i işgal altındaki Batı Şeria’da gözaltına aldı.

İsrail basınında çıkan habere göre, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki el-Halil şehrine bağlı Susya köyünde aralarında Hamdan Bilâl’in de bulunduğu üç kişi, bölgedeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere taş attıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Önceki gün de el-Halil’in güneyindeki Mesafir Yatta’da Yinon Levi isimli bir Yahudi rastgele sağa sola ateş açmıştı. Kurşunlara hedef olan “No Other Land” belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Avde Hadalin hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail, Filistin topraklarını gasbedecek! Batı Şeria ve Gazze için ilhak planı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail, Filistin topraklarını gasbedecek! Batı Şeria ve Gazze için ilhak planı - Dünyaİsrail, Filistin topraklarını gasbedecek!Starbucks'a yönelik boykot etkisi sürüyor! Peş peşe altıncı çeyrekte düşüş - DünyaStarbucks'a yönelik boykot etkisi sürüyorPeş peşe 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde depremler! Tsunami uyarısı verildi - DünyaPeş peşe 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde depremler!Trump Putin'e 10 gün mühlet verdi! Savaş bitmezse Rusya'ya yapacağını açıkladı - DünyaSavaş bitmezse Rusya'ya yapacağını açıkladıBatan gemide öldükleri sanılıyordu! 10 kişinin hayatta olduğu ortaya çıktı - Dünya10 kişinin hayatta olduğu ortaya çıktı!İngiltere Filistin Devleti'ni tanıyacak! Starmer tarihi açıkladı - DünyaBir ülke daha Filistin Devleti'ni tanıyacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...