'Oscar'lı yönetmene gözaltı! Suçu: İşgalcilere taş atmak

İsrail ordusu “En İyi Belgesel” dalında 2025 yılında Oscar kazanan “No Other Land”ın (Başka Ülke Yok) yönetmenlerinden Filistinli Hamdan Bilâl’i işgal altındaki Batı Şeria’da gözaltına aldı.

İsrail basınında çıkan habere göre, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki el-Halil şehrine bağlı Susya köyünde aralarında Hamdan Bilâl’in de bulunduğu üç kişi, bölgedeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere taş attıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Önceki gün de el-Halil’in güneyindeki Mesafir Yatta’da Yinon Levi isimli bir Yahudi rastgele sağa sola ateş açmıştı. Kurşunlara hedef olan “No Other Land” belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Avde Hadalin hayatını kaybetmişti.