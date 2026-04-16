ABD–İran müzakereleri için diplomasi turuna çıkan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşmede ABD ve İran savaşı ile yürütülen barış çabaları ele alındı. Pakistan Başbakanı, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Katar'a geldi. Ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile ikili görüşme gerçekleştirecek olan Şerif'in bir sonraki durağı ise Türkiye olacak.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında ikinci tur müzakerelerin başlatılması için yürütülen diplomatik temaslar kapsamında bu hafta Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'ye diplomasi turuna çıktı.

MASADA ABD-TAHRAN ATEŞKESİ VAR

Pakistan Başbakanı Şerif, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 2 saat süren görüşmede, bölgesel durum ele alındı. Başbakan Şerif, İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'a dayanışma ve desteğini ifade ederek, "Pakistan halkı Suudi kardeşlerimizin yanındadır" dedi.

Şerif ayrıca saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Başbakan Şerif ayrıca, ABD-İran ateşkesi ve iki ülke arasında İslamabad'da gerçekleştirilen görüşmeler de dahil olmak üzere Pakistan'ın barış çabalarıyla ilgili son gelişmeleri Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile paylaştı.

Şerif, "Pakistan ve Suudi Arabistan, Pakistan-Suudi Arabistan Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması kapsamında stratejik savunma ortakları olarak eşsiz bir ilişkiye sahiptir" dedi. Şerif ayrıca Suudi Arabistan'ın Pakistan'ın ekonomik istikrarına verdiği desteği takdir ettiğini vurguladı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İKİNCİ DURAĞI OLAN KATAR'DA

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'da temaslarını tamamlayarak Katar'a geçti. Başbakan Şerif'i Doha Uluslararası Havalimanında Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad El-Muriki karşıladı. Şerif, ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Pakistan'ın barış için devam eden çabaları hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Şerif, Katar'daki temaslarının ardından Türkiye'yi ziyaret edecek.

