Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta yangın çıkmıştı. Meydana gelen felaketin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'deki alışveriş merkezinde çıkan yangının ardından ekipler enkazda arama çalışmalarını sürdürüyor.

ÖLÜ SAYISI 60'A ULAŞTI

Arama kurtarma ekiplerinin alışveriş merkezindeki bir dükkandan 30 civarında ceset çıkarmasının ardından yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a ulaştı.

Pakistanda AVM yangınında bilanço artıyor

ONLARCA KİŞİDEN HABER YOK

Kimlik tespiti yapılmak üzere cenazeler morga gönderilirken, onlarca kişiden hala haber alınamadığı açıklandı.

Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta yangın çıkmıştı. Yangın sonucu bir bölümü çöken alışveriş merkezi ve plazanın yer aldığı kompleksin, yaklaşık 8 bin metrekarelik alana yayılan ve 1200 dükkanın bulunduğu büyük bir yapı olduğu bildirilmişti.

