Pakistan'da Japonların bulunduğu araca saldırı! Ortalık bir anda karıştı

Pakistan'ın Karaçi kentinde Japonların bulunduğu araca saldırı düzenlendi. Saldırganlar, aracı koruyan polisler tarafından etkisiz hale getirilirken, koruma aracındaki üç kişi yaralandı.

Pakistan'ın güney liman kenti Karaçi'de yabancı uyrukluları taşıyan bir konvoya düzenlenen saldırıda iki teröristin etkisiz hale getirildiği, üç teröristin de yaralandığı bildirildi.

JAPONLAR YARA ALMADI

Karaçi'nin Malir bölgesinden Kıdemli Polis Müfettişi Tarık Mastoi; iki saldırganın beş Japon vatandaşını taşıyan bir konvoyu hedef aldığını, ancak güvenlik personelinin hızlı müdahalesiyle saldırının engellendiğini söyledi. Polis kaynaklarına göre, dördü ana araçta, biri de polis eskortunda bulunan beş yabancı uyruklu kişi şans eseri yara almadan kurtuldu.

SİLAH VE EL BOMBALARI BULUNDU

Bomba imha ekibi yaptığı incelemede saldırganların üzerinde silah ve el bombaları buldu. Yetkililer olaya üç saldırganın karıştığını, bir saldırganın ise çatışma sırasında yakalanmaktan kurtulduğunu açıkladı. Kaçan şüphelinin yakalanması için kapsamlı bir arama operasyonu başlatıldı.

Şu ana kadar hiçbir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.