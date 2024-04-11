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Pakistan'da katliam gibi kaza: 17 ölü, 16 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Pakistan&#039;da katliam gibi kaza: 17 ölü, 16 yaralı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan'ın güneybatısında meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Hükümet yetkililerinden Shahid Rind, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, otobüsün Belucistan eyaletine giderken Lasbela bölgesinde derin bir çukura düştüğünü belirtti.


Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını kaydeden Rind, durumu ağır 15 kişinin, Sind eyaletindeki bir hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti, yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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