Pakistan'da tüp faciası! 15'ten fazla ölü ve yaralılar var
Pakistan’ın Karaçi kentinde üç katlı bir binada meydana gelen tüp patlaması nedeniyle kısmi çökme yaşanırken, en az 16 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan Soldier Bazaar bölgesinde üç katlı bir binada tüp patladı. Binada patlama sonucu kısmi çökme meydana gelirken, 4’ü çocuk, 6’sı kadın toplam 16 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yetkililer, patlamanın binanın birinci katında meydana geldiğini ve binanın bir bölümünün çökmesine yol açtığını belirtti. Polis, enkaz altında 1 kişini daha olabileceğini değerlendirdiklerini ve arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
