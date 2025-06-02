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Paris'te Macron'u kızdıracak olay! Bal mumu heykeli çalındı

Kaynak: Dış Haberler
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Paris&#039;te Macron&#039;u kızdıracak olay! Bal mumu heykeli çalındı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Grevin Müzesi'nde bulunan bal mumu heykeli çalındı. Reuters haber ajansına göre, söz konusu eylemi 'Greenpeace aktivistleri' gerçekleştirdi.

DIŞ HABERLER - Fransa'nın başkenti Paris'te ilginç bir olay yaşandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un balmumu heykeli bugün Paris’teki bir balmumu müzesinden çalındı.

Paris'te Macron'u kızdıracak olay! Balmumu heykeli çalındı - 1. Resim

'AKTİVİSTLER KAÇIRDI' İDDİASI

News.Az’in yabancı medya kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, heykel, Greenpeace çevre aktivistleri olduklarını iddia eden birkaç kişi tarafından götürüldü.

Habere göre, iki kadın ve bir erkek, Paris’in merkezindeki Grevin Müzesi’ne turist gibi girip acil çıkış kapısından çıkarak müzeden ayrıldı.

Paris'te Macron'u kızdıracak olay! Balmumu heykeli çalındı - 2. Resim

"PROTESTO AMAÇLI ÇALINDI"

Reuters haber ajansına göre ise Greenpeace aktivistleri, Fransa Cumhurbaşkanı’nın balmumu heykelini Grevin Müzesi’nden izinsiz “ödünç aldı” Aktivistler, heykeli Paris’teki Rusya Büyükelçiliği önüne yerleştirerek, Ukrayna’daki savaşa rağmen Fransa’nın Rusya ile ticari ilişkilerini sürdürmesini protesto etti.

Kaynak: Dış Haberler

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