ABD'nin İran'la süren çatışmalar nedeniyle kritik mühimmat stoklarının baskı altında olduğu öne sürülürken, ABD basınından çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre Pentagon, Ukrayna'ya ayrılan bazı askeri yardımları Orta Doğu'ya kaydırmayı değerlendiriyor.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Ukrayna’ya yapılması planlanan bazı askeri yardımları Orta Doğu’ya yönlendirmeyi gündemine aldığı ileri sürüldü.

The Washington Post gazetesine konuşan kaynaklara göre, ABD-İsrail ile İran arasında süren çatışmalar, Amerikan ordusunun kritik mühimmat stoklarını ciddi şekilde zorladı. İddiaya göre, bu kapsamda Ukrayna için ayrılan bazı silah sistemlerinin Orta Doğu’daki operasyonlara kaydırılması değerlendiriliyor.

Söz konusu ekipmanlar arasında, NATO programı kapsamında sipariş edilen hava savunma füze sistemlerinin de bulunduğu belirtiliyor.

ABD'NİN STRATEJİSİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYEBİLİR

Haberde, henüz nihai bir karar alınmadığına dikkat çekilirken, olası bir yön değişikliğinin ABD’nin bölgedeki askeri stratejisini doğrudan etkileyebileceği ifade edildi. Özellikle CENTCOM tarafından yürütülen operasyonlarda kısa sürede binlerce hedefin vurulmasının, mühimmat tüketimini hızlandırdığına işaret edildi.

Pentagon’dan yapılan açıklamada ise ABD’nin müttefiklerinin ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya devam edeceği belirtilirken, konuya ilişkin detaylı yorum yapılmadı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, iddialarla ilgili soruya net cevap vermekten kaçınarak, bu tür yönlendirmelerin zaman zaman yapıldığını ifade etti.

