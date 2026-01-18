ABD basınında yer alan iddiaya göre, Pentagon, Minnesota eyaletinde ICE karşıtı protestoların artması üzerine muhtemel bir askeri sevkiyat için harekete geçti. Washington Post’un yetkililere dayandırdığı haberinde, Alaska’da konuşlu 1500 askere Minnesota’ya gönderilme ihtimaline karşı hazırlık emri verildiği, kararın ise henüz kesinleşmediği bildirildi.

Washington Post (WP) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump yönetimi, Minnesota'da şiddetin tırmanması ihtimaline karşı ordu birliklerine hazır olma emri verdi.

Haberde, bu kapsamda Alaska'da konuşlu 1500 askerin Minnesota eyaletine muhtemel bir sevkiyat için teyakkuz durumuna geçirildiği öne sürüldü.

Yetkililer, Alaska’dan asker gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin henüz bir karar alınmadığını belirtirken, söz konusu adımı “ihtiyatlı planlama” olarak nitelendirdi.

Trump, ICE karşıtı gösterilerin arttığı Minnesota eyaletinde güvenliğin sağlanması amacıyla protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini bildirmişti.

İsyan Yasası, ABD başkanına, ayaklanma, iç karışıklık veya kamu düzeninin bozulması durumlarında ordu ya da Ulusal Muhafız birliklerini ülke içinde görevlendirme yetkisi tanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası