Petrol görüşmeleri başladı! Trump, şirketleri Venezuela'ya sürüyor
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından ülkenin yeraltı kaynakları için harekete geçti. Trump yönetimi, Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladı.
- ABD yönetimi, Venezuela konusunda Amerikan petrol şirketleriyle görüşmelere başladı.
- Görüşmelerin amacı, Venezuela'daki yeni yatırımlar ve petrol endüstrisi fırsatlarıdır.
- Enerji Bakanı Chris Wright ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Trump adına bu görüşmelere liderlik edecek.
- Başkan Trump, ABD'nin Venezuela'nın petrol altyapısını onararak milyarlarca dolar harcayacak dev petrol şirketlerini devreye sokacağını belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladı.
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, şirketlerle yazışmaların başladığını ve devam edeceğini belirtti.
RUBIO GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTÜCEK
ABD'li yetkili, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Başkan Trump adına bu görüşmelere liderlik edeceğini aktardı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor" dedi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakim karşısına çıktı
ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.
Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar" demişti.