Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışmalar yedinci günde de sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bazı ülkelerin arabuluculuk girişimi başlattığını belirterek arabuluculuk çağrısının muhatabının 'savaş ateşini yakanlar' olması gerektiğini belirtti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş günden güne tırmanırken, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"ARABULUCULARIN MUHATABI SAVAŞ ATEŞİNİ YAKANLAR OLMALI"

İran Cumhurbaşkanı, "Bazı ülkeler arabuluculuk girişimlerine başladı. Onlara cevabımız açık: Bölgede kalıcı barışa bağlıyız, ancak ülkemizin onurunu ve otoritesini savunmaktan da çekinmiyoruz. Arabulucuların muhatabı, İran halkını hafife alarak savaş ateşini yakanlar olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan’dan arabuluculara net mesaj: Muhatabınız savaş ateşini yakanlar olmalı

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. Ülkenin bir çok kentinde meydana gelen saldırılarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası