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Haberler > Dünya > Polis 35 yıl her yerde aradı, meğer televizyondaymış! Seri katil hakkındaki gerçek ülkeyi sarstı

Polis 35 yıl her yerde aradı, meğer televizyondaymış! Seri katil hakkındaki gerçek ülkeyi sarstı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Polis 35 yıl her yerde aradı, meğer televizyondaymış! Seri katil hakkındaki gerçek ülkeyi sarstı
Seri Katil, François Verove, Fransa Cinayetleri, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa'da tam 35 yıl boyunca her yerde aranan seri katil François Verove'nin, arandığı dönemde ülkedeki popüler bir televizyon programına katıldığı ortaya çıktı. 

Fransa'da 1980 ve 1990'lı yıllarda başkent Paris'te bir dizi cinayet ve cinsel saldırı meydana geldi. Bunlardan sorumlu tutulan isim ise geçtiğimiz yıllarda intihar eden 'Le Grele' lakaplı seri katil François Verove oldu.

4 CİNAYET VE 6 CİNSEL SALDIRININ ŞÜPHELİSİ

35 yıl boyunca her yerde aranan ismin, polis tarafından arandığı yıllarda popüler bir televizyon programına katıldığı ortaya çıktı. Verove'nin 2019 yılında katıldığı programdaki rahat tavırları dikkat çekti.

4 cinayet ve 6 cinsel saldırının şüphelisi olan Verove, 8 yıl boyunca yürütülen soruşturmalar neticesinde yakalanamamıştı.

2021'DE İNTİHAR ETTİ

35 yıldır kimliği tespit edilemeyen seri katil için yeniden soruşturma açılmış, dönemin jandarma ve polislerine odaklanılarak eski polis François Verove sorguya çağrılmıştı. Ancak Verove, ifadeye çağrılmasının ardından ülkenin güneyinde kirada oturduğu evde intihar etti.

SON CİNAYETİNİ 1997 YILINDA İŞLEDİ

Yazılı bir not bırakarak intihar eden katil zanlısı, son cinayetini 1997 yılında işlediğini yazmıştı.

Fransız basının aktardığına göre Verove, geride bıraktığı bir mektupta 1997'den sonra hiçbir suç işlemediğini ileri sürmüştü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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