Polonya'da skandal hırsızlık! Başbakan Donald Tusk'un aracı çalındı

Polonya'da skandal hırsızlık! Başbakan Donald Tusk'un aracı çalındı

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Polonya Başbakanı Donald Tusk'un Lexus marka aracı, korumalar tarafından 24 saat boyunca korunan Sopot'taki şahsi konutunun önünden çalındı. Olay, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, hırsızların hedefi oldu.

Polonya başbakanının Lexus marka şahsi aracı Çarşamba günü gece saatlerinde çalındı. Olay, ülkenin kuzeyindeki Sopot kentinde bulunan ve Devlet Koruma Hizmeti (SOP) görevlileri tarafından 24 saat boyunca korunan Tusk'un şahsi konutunda meydana geldi.

PARK HALİNDE BULUNDU

Olayın fark edilmesinin ardından harekete geçen polis, yoğun arama çalışmalarına başladı. Başbakan Tusk'un aracı saatler sonra yaklaşık 25 km uzaklıktaki Gdansk şehrinin Kokoszki semtinde park halinde bulundu. Araç polis parkına çekilirken, hırsız ya da hırsızların kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor.

Polonya polisi, aracın çalınmasının sıradan bir hırsızlık vakası olabileceği gibi Başbakan Tusk'a onu takip ettikleri, zarar verebilecekleri mesajı vermek isteyen yabancı istihbarat servislerinin de işi olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

