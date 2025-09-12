Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de kan donduran olay! Okul görevlisi öğrenciyi ısırdı: Nedeni ise pes dedirtti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Rhode Island eyaletindeki Lillian Feinstein İlkokulu'nda bir çocuğun sınıfa boya fırlatması gerekçesiyle bir görevli, çocuğu ısırarak yaraladı. Olayın ardından tutuklanan görevlinin 7 Kasım’da mahkemeye çıkması bekleniyor. 

Kan donduran olay, Rhode Island eyaletindeki Lillian Feinstein İlkokulu'nda 5 Eylül’de yaşandı. Edinilen bilgilere göre Yaritza Martinez isimli çalışan, bir çocuğun sınıfta resim çizmek istemesine izin vermedi. 

BOYALARI SINIFA SAÇTĞI İÇİN ÇOCUĞU ISIRDI

Sinirlenen çocuğun boyaları sınıfa saçması üzerine görevli olan Yaritza, çocuğu ısırdı. 

BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

People dergisinin haberine göre olay, öğrencinin durumu okul hemşiresine bildirmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, okul müdürüyle görüştü. Olayın ardından okuldan çıkan Martinez'i bulmak için çalışma başlatıldı. 

Isırma olayına kadar yaşananların henüz belirsiz olduğu kaydedilirken çocuk ve ailesi de ifade vermek için karakola gitti. 9 Eylül tarihinde teslim olan Martinez’in 7 Kasım’da mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. 

