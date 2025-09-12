ABD’de kan donduran olay! Okul görevlisi öğrenciyi ısırdı: Nedeni ise pes dedirtti

Kan donduran olay, Rhode Island eyaletindeki Lillian Feinstein İlkokulu'nda 5 Eylül’de yaşandı. Edinilen bilgilere göre Yaritza Martinez isimli çalışan, bir çocuğun sınıfta resim çizmek istemesine izin vermedi.

BOYALARI SINIFA SAÇTĞI İÇİN ÇOCUĞU ISIRDI

Sinirlenen çocuğun boyaları sınıfa saçması üzerine görevli olan Yaritza, çocuğu ısırdı.

BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

People dergisinin haberine göre olay, öğrencinin durumu okul hemşiresine bildirmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, okul müdürüyle görüştü. Olayın ardından okuldan çıkan Martinez'i bulmak için çalışma başlatıldı.

Isırma olayına kadar yaşananların henüz belirsiz olduğu kaydedilirken çocuk ve ailesi de ifade vermek için karakola gitti. 9 Eylül tarihinde teslim olan Martinez’in 7 Kasım’da mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.