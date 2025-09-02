Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Polonya'da kan donduran olay! Kayıp anne ve iki kızı foseptik çukurunda bulundu

Polonya'da kan donduran olay! Kayıp anne ve iki kızı foseptik çukurunda bulundu

Polonya’da 32 yaşındaki bir anne ve iki kızı bir foseptik çukurunda bulundu. Annenin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilirken, çocuklar kaldırıldıkları hastanede hayat mücadelesini kaybetti. Olaya ilişkin cinayet soruşturması başlatıldı. 

Dehşete düşüren olay, Konin İlçesi'ne bağlı küçük bir kasaba olan Helenów Pierwszy'de yaşandı. Eczaneye gitmek üzere evden çıktığı iddia edilen bir baba, ailesinden uzun süre haber alamaması üzerine yetkililere haber verdi. 

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, evin yakınlarında arama başlattı. Mirror’un haberine göre baba, anne ve iki kızının yakınlardaki bir ''foseptik çukuruna düşmüş olabileceğine dair'' işaretler olduğunu söyledi.

ANNE VE İKİ KIZI FOSEPTİKTE BULUNDU

Bölgede yapılan incelemelerde, anne ile 6 ve 8 yaşlarındaki iki kızının çukurda olduğu, annenin olay yerinde hayatını kaybettiği doğrulandı. Çocuklar ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, kadının boğazının kesilmiş halde bulunduğu, kızların da boynunda morluklar olması sebebiyle boğulmuş olmaları ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. 

Öte yandan soruşturmaya yakın kaynaklar, kadının psikiyatrik tedavi gördüğünü ve evde bir intihar notu bulunduğunu iddia etti. Bu bilgiler polis tarafından doğrulanmadı. Durumun çok trajik olduğunu vurgulayan Konin Bölge Savcılığı sözcüsü Sylwia Lewandowska, soruşturmanın henüz başında olduklarını belirterek, ''Bunlar sadece spekülasyon," dedi.

Konin Savcılığı tarafından cinayet soruşturması başlatılırken, perşembe günü otopsi ve toksikoloji testlerinin yapılması planlanıyor.

